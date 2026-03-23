Редкий случай: Уэмбли не примет матч за Суперкубок Англии. Что случилось?

Матч за Суперкубок Англии в 2026 году будет проведён на стадионе «Миллениум» в столице Уэльса, Кардиффе, 16 августа. Как обычно игра состоится за неделю до старта нового чемпионата Англии. За трофей будут соперничать чемпион и обладатель Кубка.

Традиционно первый кубок сезона разыгрывается на лондонском «Уэмбли», но 15 и 16 августа там будет выступать канадский певец The Weeknd. Переносы матча за Суперкубок на другие стадионы уже были – в 2001-2006 годах (Кардифф), а также в 2012 (Бирмингем) и 2022 (Лестер) годах.

Действующим обладателем трофея является «Кристал Пэлас», который в серии пенальти обыграл «Ливерпуль». Чаще всего матчи за Суперкубок выигрывали футболисты «Манчестер Юнайтед» (21 раз), далее следуют «Арсенал» (17 побед) и «Ливерпуль» (16 побед).