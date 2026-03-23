Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Редкий случай: Уэмбли не примет матч за Суперкубок Англии. Что случилось?
Суперкубок Англии
23 марта 2026, 20:27 |
Редкий случай: Уэмбли не примет матч за Суперкубок Англии. Что случилось?

Первый трофей нового сезона в Англии будет разыгран в Уэльсе

23 марта 2026, 20:27 |
285
0
Редкий случай: Уэмбли не примет матч за Суперкубок Англии. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч за Суперкубок Англии в 2026 году будет проведён на стадионе «Миллениум» в столице Уэльса, Кардиффе, 16 августа. Как обычно игра состоится за неделю до старта нового чемпионата Англии. За трофей будут соперничать чемпион и обладатель Кубка.

Традиционно первый кубок сезона разыгрывается на лондонском «Уэмбли», но 15 и 16 августа там будет выступать канадский певец The Weeknd. Переносы матча за Суперкубок на другие стадионы уже были – в 2001-2006 годах (Кардифф), а также в 2012 (Бирмингем) и 2022 (Лестер) годах.

Действующим обладателем трофея является «Кристал Пэлас», который в серии пенальти обыграл «Ливерпуль». Чаще всего матчи за Суперкубок выигрывали футболисты «Манчестер Юнайтед» (21 раз), далее следуют «Арсенал» (17 побед) и «Ливерпуль» (16 побед).

Суперкубок Англии по футболу стадион Уэмбли стадионы
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем