ГРИГОРЧУК о сыне: «Он должен добиваться только высоких результатов»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, какие задачи ставит перед своим сыном Тимерланом.

«Я ему ставлю одну глобальную задачу, которая проходит через всю его жизнь. Такая линия – он должен играть в футбол либо хорошо, либо никак. Поэтому я хотел бы, чтобы мой родной ребенок соответствовал этим требованиям.

В футбол все играть не могут, поэтому пока он молод, к сожалению, травма немного выбила его, но пока молодой, он должен стремиться к тому, чтобы в футболе добиваться только высоких результатов, либо менять род деятельности, делать что-то другое».