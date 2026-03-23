Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-арбитр ФИФА отреагировал на заявление Полесья, Буткевича и Усика
23 марта 2026, 13:27
1760
15

Экс-арбитр ФИФА отреагировал на заявление Полесья, Буткевича и Усика

Мирослав Ступар прокомментировал ошибки Дениса Шурмана в матче с киевским «Динамо»

23 марта 2026, 13:27 |
1760
15 Comments
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на заявление Полесья, Буткевича и Усика
ФК Полесье Житомир

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал официальное заявление житомирского «Полесья» и президента клуба Геннадия Буткевича с требованием пожизненно отстранить от судейской деятельности арбитра Дениса Шурмана.

«Волки» остались недовольны решениями судейской бригады во время матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги, которая состоялась 8 марта, где подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение от киевского «Динамо» (1:2).

– Мирослав Иванович, как вы относитесь к заявлению «Полесья» и насколько ошибки Шурмана заслуживают столь сурового наказания?

– Безусловно, серьезное наказание за серьезную ошибку. Такая практика и раньше существовала еще при СССР. Были такие арбитры, которых лишали хлеба белого, иногда с маслом.

Ну ничего здесь страшного нет. Мы не потеряли столь хорошего арбитра. Комитет арбитров пополнит его место другими кандидатами. Например, в Первой лиге. Не думаю, что это большая потеря для украинского футбола.

– Почему, на ваш взгляд, «Полесье» не вспоминает Николая Балакина? Все-таки он был главным арбитром матча.

– Безусловно, ошибки допустил Балакин. Однако их мог поправить Шурман. И это было понятно и очевидно всем. Лишь один Шурман пропустил и «проглотил», как говорится.

Это профессиональный футбол, УПЛ. На всю Украину смотрят, молодые люди хотят чему-то научиться, а не таким действиям Шурмана, который следит за большим количеством камер на большом экране, все видит, а принимает решения, противоположные тем, которые нужны, – отреагировал Ступар.

Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
mini.f
Такі арбітри не з'являються з невідкуди. Вони проходять школу суддівства в своїх регіонах, а те, що діється там - ми всі добре знаємо. І такий арбітр, який за гроші прорвався в цей закритий мафіозний клуб, не стане білим і пухнастим в ПЛ та ПФЛ, він тільки більш професійно буде стригти великі гроші на футбольному полі. Це аксіома футболу, особливо - українського. До тих пір, поки не буде демократичних виборів на керівні посади футбольних асоціацій, починаючи з районних і міських  асоціацій і закінчуючи УАФ, поки УАФ не перестане призначати на ці посади своїх людей ( а як правило - це діючі бандити, крадії, хабарники, люди під слідством за вчинені злочини), якісних моментів не слід очікувати від таких функціонерів ... Як казал Кравчук - маємо те що маємо... Але якщо ця система працює при будь якому президентові УАФ більше 30 років, то чому має щось змінитися до кращого, та й ще під час війни?
mr.frog68
ну да, а якби виграло полісся ніхто й не муркнув би, особливо про незафіксовані фоли проти динамо, грати треба було.
odiniznashih
Я не понимаю, почему Ступара называют "бывший арбитр ФИФА"?
Он же пожизненно был лишен ФИФА звания арбитра с формулировкой "За утрату судейской чести" и лишен всех званий. 
Он правда продолжал судить в СССР полулегально.
vovei
Запахло Денисовым
vovei
Полесье=шахтер. Не умеют проигрывать.
Механік
Почитав коменти, і що цікаво. Чомусь не бачу  дописів від фанатів полісся, тільки оцей іржавий uantum розпинається. А прокоментувати свій Шахтар слабо ? Чи там тобі заборонено ?
_9Quantum19_UPL💙💛
Ось так буває. А якби ставили у нашому суддівському корпусі на перше місце неупередженість, чесність та об'єктивність, ніхто б нічого і не казав. Можливо, тільки нахвалювали б.
easterly
Для ржавих довбодятлів: подивиться момент матчу брайтон- Ліверпуль(останній тур), коли Джонсу в"їхали шипами в ногу. Там вар навіть і не розглядав). Хоча пряма червона. А ви тут мекаєте про Шурмана щось. Вони хоч дивилися. І чому шавки з палєсся мовчать про удар коліном в голову Пономаренко, про пеналь на Волошині? Чому повертаємося в часи коли все рішалось через одну передачу, а не по регламенту? Тому що саша пєнісов знає всю цю кухню? Зрозуміло одне - ржаві гнилушки знайшли собі подєльників з атб, які думають що чувак з відбитими мізками любитель мпц, бульбацький лизоблюд та поц з длінним язиком замість краватки, будуть робити за них брудну справу та результат.
Khafre
побільше переводу стрілок з теми динамо, побільше. 
треба згадати руку рижого та ганебне суддівство вакса
