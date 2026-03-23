Экс-арбитр ФИФА отреагировал на заявление Полесья, Буткевича и Усика
Мирослав Ступар прокомментировал ошибки Дениса Шурмана в матче с киевским «Динамо»
Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал официальное заявление житомирского «Полесья» и президента клуба Геннадия Буткевича с требованием пожизненно отстранить от судейской деятельности арбитра Дениса Шурмана.
«Волки» остались недовольны решениями судейской бригады во время матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги, которая состоялась 8 марта, где подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение от киевского «Динамо» (1:2).
– Мирослав Иванович, как вы относитесь к заявлению «Полесья» и насколько ошибки Шурмана заслуживают столь сурового наказания?
– Безусловно, серьезное наказание за серьезную ошибку. Такая практика и раньше существовала еще при СССР. Были такие арбитры, которых лишали хлеба белого, иногда с маслом.
Ну ничего здесь страшного нет. Мы не потеряли столь хорошего арбитра. Комитет арбитров пополнит его место другими кандидатами. Например, в Первой лиге. Не думаю, что это большая потеря для украинского футбола.
– Почему, на ваш взгляд, «Полесье» не вспоминает Николая Балакина? Все-таки он был главным арбитром матча.
– Безусловно, ошибки допустил Балакин. Однако их мог поправить Шурман. И это было понятно и очевидно всем. Лишь один Шурман пропустил и «проглотил», как говорится.
Это профессиональный футбол, УПЛ. На всю Украину смотрят, молодые люди хотят чему-то научиться, а не таким действиям Шурмана, который следит за большим количеством камер на большом экране, все видит, а принимает решения, противоположные тем, которые нужны, – отреагировал Ступар.

Он же пожизненно был лишен ФИФА звания арбитра с формулировкой "За утрату судейской чести" и лишен всех званий.
Он правда продолжал судить в СССР полулегально.
треба згадати руку рижого та ганебне суддівство вакса