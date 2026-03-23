Атлетико стал командой, против которой Лунин чаще всего играл в Ла Лиге
Вспомним всех соперников украинского голкипера в чемпионате Испании
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин в четвертый раз сыграл против Атлетико в испанской Ла Лиге.
Произошло это в победном матче 29-го тура (3:2).
Атлетико стал командой, против которой Лунин играл чаще всего в Ла Лиге.
В этих четырех поединках украинец пропустил 5 голов, а Реал впервые победил (при двух поражениях и одной ничьей).
Вспомним всех соперников, против которых играл Андрей Лунин в Ла Лиге.
Команды, против которых играл Андрей Лунин в Ла Лиге (43)
- 4 – Атлетико
- 3 – Жирона, Мальорка, Вильярреал, Барселона, Осасуна
- 2 – Эльче, Кадис, Хетафе, Валенсия, Атлетик, Райо Вальекано, Севилья
- 1 – Алавес, Эспаньол, Уэска, Альмерия, Гранада, Бетис, Лас-Пальмас, Сельта, Леганес, Реал Сосьедад
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2026, 16:40 14
Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами
Футбол | 23 марта 2026, 11:10 1
Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы
Футбол | 23.03.2026, 06:23
Футбол | 23.03.2026, 08:22
Футбол | 23.03.2026, 08:11
