Атлетико стал командой, против которой Лунин чаще всего играл в Ла Лиге

23 марта 2026, 11:04 |
Вспомним всех соперников украинского голкипера в чемпионате Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин в четвертый раз сыграл против Атлетико в испанской Ла Лиге.

Произошло это в победном матче 29-го тура (3:2).

Атлетико стал командой, против которой Лунин играл чаще всего в Ла Лиге.

В этих четырех поединках украинец пропустил 5 голов, а Реал впервые победил (при двух поражениях и одной ничьей).

Вспомним всех соперников, против которых играл Андрей Лунин в Ла Лиге.

Команды, против которых играл Андрей Лунин в Ла Лиге (43)

  • 4 – Атлетико
  • 3 – Жирона, Мальорка, Вильярреал, Барселона, Осасуна
  • 2 – Эльче, Кадис, Хетафе, Валенсия, Атлетик, Райо Вальекано, Севилья
  • 1 – Алавес, Эспаньол, Уэска, Альмерия, Гранада, Бетис, Лас-Пальмас, Сельта, Леганес, Реал Сосьедад
