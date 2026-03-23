Бывший защитник Шахтера высказался о прогрессе Динамо

В минувшем туре «Динамо» на выезде разгромило «Александрию» со счетом 5:0. Для киевлян эта победа стала седьмой кряду в чемпионате, что позволило команде Игоря Костюка вернуться в борьбу за медали. О причинах такого прогресса и перспективах «бело-синих» в чемпионате в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua высказался бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер.

– Со стороны видно, что у команды появилось больше желания побеждать, – сказал Кучер. – «Динамо» пытается играть в футбол хорошо качества. Немаловажную роль играет и молодежь, которой больше начали доверять, и которая хочет доказать свою состоятельность. Тот же Матвей Пономаренко добавляет динамовцам свежести в атаке. А это большой плюс в развитии команды, когда идет огромное доверие своим воспитанникам.

Что касается борьбы за медали, то киевлянам вряд ли удастся ликвидировать шестиочковый гандикап от ЛНЗ и «Шахтера», у которого еще и игра в запасе. Хотя в футболе бывали и не такие случаи, когда такое отставание отыгрывалось.

Напомним, что после 21-го тура подопечные Игоря Костюка идут на четвертом месте, отставая на одно очко от «Полесья» и на шесть баллов от «Шахтера» и ЛНЗ.