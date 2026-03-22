Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье хочет переманить в Динамо футболиста, игравшего за сборную Украины
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 21:49 |
680
1

Кабаев может стать игроком житомирского клуба

1 Comments
ФК Полесья. Владислав Кабаев

Житомирское «Полесье» рассматривает возможность подписания контракта с вингером «Динамо» Владиславом Кабаевым. Клуб внимательно следит за ситуацией игрока в киевской команде.

По имеющейся информации от портала Футбол 24, киевляне могут предложить Кабаеву лишь краткосрочный контракт со снижением зарплаты. Зато «Полесье» готово предложить игроку контракт на два года.

Важным фактором может стать будущее Алексея Гуцуляка – в случае его ухода интерес к Кабаеву только возрастет. Ранее «Полесье» уже арендовало у «Динамо» Максима Брагару.

По теме:
Туран хочет видеть в Шахтере основного вратаря Бешикташа – турецкие СМИ
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Привлекательный вариант. Европейский гранд оценивает трансфер Лунина
Владислав Кабаев Динамо Киев Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Футбол | 22 марта 2026, 08:42 15
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22 марта 2026, 05:37 4
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей

21 марта парижане разгромили соперников 4:0 в 27-м туре Лиги 1, Илья провел все 90 минут

В Португалии оценили игру Трубина и Судакова за Бенфику после разгрома
Футбол | 22.03.2026, 19:08
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова за Бенфику после разгрома
В Португалии оценили игру Трубина и Судакова за Бенфику после разгрома
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Биатлон | 22.03.2026, 15:58
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22.03.2026, 16:40
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Не удивлюсь обмену
Ответить
0
Популярные новости
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 10
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 56
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 14
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем