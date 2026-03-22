Полесье хочет переманить в Динамо футболиста, игравшего за сборную Украины
Кабаев может стать игроком житомирского клуба
Житомирское «Полесье» рассматривает возможность подписания контракта с вингером «Динамо» Владиславом Кабаевым. Клуб внимательно следит за ситуацией игрока в киевской команде.
По имеющейся информации от портала Футбол 24, киевляне могут предложить Кабаеву лишь краткосрочный контракт со снижением зарплаты. Зато «Полесье» готово предложить игроку контракт на два года.
Важным фактором может стать будущее Алексея Гуцуляка – в случае его ухода интерес к Кабаеву только возрастет. Ранее «Полесье» уже арендовало у «Динамо» Максима Брагару.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
