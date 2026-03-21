В Динамо оценили действия судьи в эпизоде с Биловаром против Полесья

Защитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал судейство в матче 19-го тура УПЛ против «Полесья» (2:1).

«Момент с Биловаром я пропустил, потому что до этого был другой эпизод. Но когда посмотрел повтор — это реально красная карточка. Это все понимают. Почему арбитр ВАР не сказал главному на поле проверить.

Например, в матче с «Шахтером», когда счет был 1:2, нам не дали пенальти, хотя потом все признали, что это был стопроцентный пенальти. Но что мы можем сделать? Уже ничего. Это проблема судейского корпуса, и ее нужно решать

Момент с Бражко? Многие говорят, что фола не было, многие говорят, что был — 50 на 50. В динамике игры этого реально не видно. На мой взгляд, Бражко контролировал мяч и хотел отдать передачу – ему помешали, и пошла атака. Когда смотришь повтор, нарушение очевидно, и это подтверждает правило: если забивают гол, вся атака пересматривается. Я считаю, что нарушение было», – сказал Караваев.