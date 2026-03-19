Арбитры Николай Балакин и Денис Шурман второй раз подряд пропустят тур чемпионата Украины по футболу.

Судьи скандального матча «Полесье» – «Динамо» Киев снова не получили назначений на ближайший, 21-й тур. Оба рефери недавно прошли проверку на полиграфе.

Отметим, что Балакин получил судейское назначение и работал на матче 1/8 финала Лиги конференций между «Страсбургом» и «Риекой» (2:1).

Ранее коммерческий директор житомирского «Полесья» Александр Денисов раскритиковал арбитров матча 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2).