Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридские «Реал» и «Атлетико». Королевский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

В стартовом составе «сливочных» на поле вышел вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который заменил в воротах травмированного первого номера Тибо Куртуа.

Украинский голкипер пропустил 2 гола, совершил 5 сейвов, сделал 45 касаний мяча, выполнил 27 точных передач из 33 (81,8%), совершил 12 подборов мяча и допустил 7 потерь.

Лунин доигрывал матч с капитанской повязкой, которую получил от бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Один из ключевых игроков «Реала» покинул поле на 87-й минуте.

Благодаря этому Лунин вписал свое имя в историю королевского клуба, став первым украинцем в составе «сливочных», который одевал капитанскую повязку в матчах чемпионата Испании.