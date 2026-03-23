23 марта 2026, 11:44 | Обновлено 23 марта 2026, 13:14
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико

Голкипер стал первым украинцем в составе «сливочных», который одевал капитанскую повязку

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридские «Реал» и «Атлетико». Королевский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

В стартовом составе «сливочных» на поле вышел вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который заменил в воротах травмированного первого номера Тибо Куртуа.

Украинский голкипер пропустил 2 гола, совершил 5 сейвов, сделал 45 касаний мяча, выполнил 27 точных передач из 33 (81,8%), совершил 12 подборов мяча и допустил 7 потерь.

Лунин доигрывал матч с капитанской повязкой, которую получил от бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Один из ключевых игроков «Реала» покинул поле на 87-й минуте.

Благодаря этому Лунин вписал свое имя в историю королевского клуба, став первым украинцем в составе «сливочных», который одевал капитанскую повязку в матчах чемпионата Испании.

Комментарии 8
Перший Серед Рівних в бані
Це круто і це велика честь. Але чому саме йому пов'язку передали? 
Олександр Рой
Так він в кубку Іспанії був з капітанською пов'язкою вже
То переписав він історії раніше,а не вчора)
dimagi
Звісно, він же взагалі перший українець у складі Реала)))
Bombardini
Це типу бо він давно в команді?🤔
Alex86 1
Ребров точно уверен шо не стоит лунько взять в запас хотя бы?) В нашем случае пренебрегать запасным игроком Реала - по богатому
Сергей Литвиненко
Знаки.Серёжа!
