  4. Испанский журналист: «Они не дали Владиславу Ванату ни единого шанса»
23 марта 2026, 10:44 |
1112
Испанский журналист: «Они не дали Владиславу Ванату ни единого шанса»

Йонай Амаро оценил выступление украинского форварда «Жироны» в матче чемпионата против «Осасуны»

23 марта 2026, 10:44 |
1112
Испанский журналист: «Они не дали Владиславу Ванату ни единого шанса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Испанский журналист Йонай Амаро отреагировал на выступление форварда «Жироны» Владислава Ваната в матче 29-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе каталонского клуба и был заменен на 75-й минуте, так и не сумев пробить оборону соперника, который победил со счетом 2:1.

«Матч против «Жироны» стал для Алехандро Катены и Флавьена Бойомо (центрбеки хозяев) шагом вперед. Возможно, это была их лучшая общая игра за все время пребывания в составе «Осасуны».

Они не дали Владиславу Ванату ни единого шанса приблизиться к собственным воротам, даже со стандартных положений. Оба были великолепны. В этот вечер возле ворот «Осасуны» стояла стена», – подытожил Амаро.

После 29 туров подопечные Мичела набрали 34 балла и разместились на 13-й позиции в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата «Жирона» сыграет против «Вильярреала» (4 апреля).

По теме:
Лунин вписал свое имя в историю Реала после тяжелой победы над Атлетико
Известно, какой клуб первым попал в основной этап Лиги чемпионов 2026/27
Атлетико стал командой, против которой Лунин чаще всего играл в Ла Лиге
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал

Футболисту предлагают бессрочный контракт

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил

Илья Забарный прибыл в расположение команды

Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Усиление для Реброва. В сборную Украины едет легионер из топ-чемпионата
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
kadaad .
Еслинападающий не в состоянии уйти от опеки защитников, то что это за нападающий?
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
