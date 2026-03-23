Испанский журналист: «Они не дали Владиславу Ванату ни единого шанса»

Испанский журналист Йонай Амаро отреагировал на выступление форварда «Жироны» Владислава Ваната в матче 29-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Нападающий сборной Украины вышел в стартовом составе каталонского клуба и был заменен на 75-й минуте, так и не сумев пробить оборону соперника, который победил со счетом 2:1.

«Матч против «Жироны» стал для Алехандро Катены и Флавьена Бойомо (центрбеки хозяев) шагом вперед. Возможно, это была их лучшая общая игра за все время пребывания в составе «Осасуны».

Они не дали Владиславу Ванату ни единого шанса приблизиться к собственным воротам, даже со стандартных положений. Оба были великолепны. В этот вечер возле ворот «Осасуны» стояла стена», – подытожил Амаро.

После 29 туров подопечные Мичела набрали 34 балла и разместились на 13-й позиции в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата «Жирона» сыграет против «Вильярреала» (4 апреля).