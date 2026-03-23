Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко может остаться в клубе гораздо дольше, чем ожидалось.

По информации инсайдера Игоря Бурбаса, киевляне готовят для опытного футболиста необычный контракт.

Ярмоленко может быть предложен договор без срока действия. Андрей Николаевич будет играть до забитого 124-го или 125-го гола. Забьет в сентябре — повесит бутсы на гвоздь в сентябре. Забьет в октябре — закончит в октябре.

На данный момент на счету Ярмоленко 119 голов в УПЛ, и он уже приблизился к историческим лидерам — Сергею Реброву (123) и Максиму Шацких (124).

В текущем сезоне Ярмоленко демонстрирует стабильную форму – на его счету 7 голов в 24 матчах. В клубе рассчитывают, что легендарный вингер сможет переписать историю чемпионата Украины еще до завершения карьеры.