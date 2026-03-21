21 марта 2026, 12:06 | Обновлено 21 марта 2026, 12:10
Ярмоленко обновил два своих же рекорда УПЛ

Хавбек «Динамо» забил 60-й мяч в гостях и 52-й - победный

21 марта 2026, 12:06 | Обновлено 21 марта 2026, 12:10
498
0
Ярмоленко обновил два своих же рекорда УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Александрией» (5:0) Андрей Ярмоленко забил 60-й мяч в чемпионатах Украины на чужих полях, став первым игроком, достигшим этого рубежа. В гостях 36-летний хавбек «Динамо» поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Волыни», «Черноморцу» – по 6 голов, «Ворскле», «Кривбассу» – по 5, «Александрии» и запорожскому «Металлургу» – по 4.

К слову, обновил Ярмоленко и еще один свой рекорд УПЛ, записав в свой актив 52-й победный гол.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гостевых бомбардиров в чемпионатах Украины

Игрок

Клубы*

Голы

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

60

2.

Максим ШАЦКИХ

Динамо, Арсенал, Говерла

57

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Шахтер, Днепр, Колос

54

4.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

48

5.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист, Харьков, Шахтер,

47

Карпаты, Заря, Черноморец

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д, Динамо, Шахтер

41

7.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер, Днепр, Арсенал,

40

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

40

9.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

39

10.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

37

Александр КОСЫРИН

Арсенал, Черноморец, Металлург Д,

37

Говерла

* за которые забивал на чужих полях.

По теме:
Кривбасс – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Пляжный футбол? Состояние газона в матче между Кривбасса и Эпицентра
Динамо готовит новый контракт для опытного футболиста
цифры и факты Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Футбол | 20 марта 2026, 18:55 14
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»

Наставник Шахтера недоволен игрой, но доволен результатом

Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Футбол | 20 марта 2026, 20:32 27
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ

Выход в четвертьфинал Лиги конференций добавил «горнякам» баллов в рейтинг

ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ
Футбол | 21.03.2026, 11:21
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал опытного футболиста из УПЛ
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Теннис | 21.03.2026, 02:59
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Лунин может убедить Реал. В Испании рассказали о будущем украинца
Футбол | 21.03.2026, 04:22
Лунин может убедить Реал. В Испании рассказали о будущем украинца
Лунин может убедить Реал. В Испании рассказали о будущем украинца
Популярные новости
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 22
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
