Ярмоленко обновил два своих же рекорда УПЛ

В матче с «Александрией» (5:0) Андрей Ярмоленко забил 60-й мяч в чемпионатах Украины на чужих полях, став первым игроком, достигшим этого рубежа. В гостях 36-летний хавбек «Динамо» поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Волыни», «Черноморцу» – по 6 голов, «Ворскле», «Кривбассу» – по 5, «Александрии» и запорожскому «Металлургу» – по 4.

К слову, обновил Ярмоленко и еще один свой рекорд УПЛ, записав в свой актив 52-й победный гол.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гостевых бомбардиров в чемпионатах Украины

Игрок Клубы* Голы 1. Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 60 2. Максим ШАЦКИХ Динамо, Арсенал, Говерла 57 3. Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал, Шахтер, Днепр, Колос 54 4. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо 48 5. Александр ГЛАДКИЙ Металлист, Харьков, Шахтер, 47 Карпаты, Заря, Черноморец 6. ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д, Динамо, Шахтер 41 7. Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер, Днепр, Арсенал, 40 Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо 40 9. ЛУИС АДРИАНУ Шахтер 39 10. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 37 Александр КОСЫРИН Арсенал, Черноморец, Металлург Д, 37 Говерла

* за которые забивал на чужих полях.