Ярмоленко обновил два своих же рекорда УПЛ
Хавбек «Динамо» забил 60-й мяч в гостях и 52-й - победный
В матче с «Александрией» (5:0) Андрей Ярмоленко забил 60-й мяч в чемпионатах Украины на чужих полях, став первым игроком, достигшим этого рубежа. В гостях 36-летний хавбек «Динамо» поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Волыни», «Черноморцу» – по 6 голов, «Ворскле», «Кривбассу» – по 5, «Александрии» и запорожскому «Металлургу» – по 4.
К слову, обновил Ярмоленко и еще один свой рекорд УПЛ, записав в свой актив 52-й победный гол.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гостевых бомбардиров в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы*
|
Голы
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
60
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо, Арсенал, Говерла
|
57
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал, Шахтер, Днепр, Колос
|
54
|
4.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер, Динамо
|
48
|
5.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист, Харьков, Шахтер,
|
47
|
|
|
Карпаты, Заря, Черноморец
|
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д, Динамо, Шахтер
|
41
|
7.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер, Днепр, Арсенал,
|
40
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
40
|
9.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
39
|
10.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
37
|
|
Александр КОСЫРИН
|
Арсенал, Черноморец, Металлург Д,
|
37
|
|
|
Говерла
|
* за которые забивал на чужих полях.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Шахтера недоволен игрой, но доволен результатом
Выход в четвертьфинал Лиги конференций добавил «горнякам» баллов в рейтинг