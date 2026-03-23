Артета признал ошибки и объяснил решение по голкиперу

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в решающем матче за Кубок английской лиги.

«Я чувствую боль, прежде всего за своих подопечных и фанатов, ведь мы страстно желали забрать этот трофей. Игра разделилась на два полярных тайма.

Считаю, что в первой половине встречи мы превосходили оппонента и создали два идеальных момента, но не сумели их реализовать. Стоит признать заслуги соперника. Это по-настоящему печальный день».

О выборе Кепы на место в стартовом составе

«Это было мое осознанное решение перед матчем. Я опирался на его работу в течение всего сезона и на тот факт, что именно он защищал ворота в данном турнире, помогая нам дойти до финала. Было бы крайне несправедливо доверить это место другому голкиперу».

О прерывании беспроигрышной серии «канониров»

«Мы провели восемь великолепных месяцев. Сегодняшний результат – разочарование, но нам необходимо превратить эту внутреннюю спортивную злость в энергию на ближайшие два месяца, чтобы завершить сезон на невероятной ноте», – резюмировал Артета в интервью 5 Live.