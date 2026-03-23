Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета признал ошибки и объяснил решение по голкиперу
Кубок английской лиги
23 марта 2026, 04:15 | Обновлено 23 марта 2026, 04:16
241
0

Артета признал ошибки и объяснил решение по голкиперу

Наставник Арсенала поделился эмоциями после поражения от Манчестер Сити

23 марта 2026, 04:15 | Обновлено 23 марта 2026, 04:16
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в решающем матче за Кубок английской лиги.

«Я чувствую боль, прежде всего за своих подопечных и фанатов, ведь мы страстно желали забрать этот трофей. Игра разделилась на два полярных тайма.

Считаю, что в первой половине встречи мы превосходили оппонента и создали два идеальных момента, но не сумели их реализовать. Стоит признать заслуги соперника. Это по-настоящему печальный день».

О выборе Кепы на место в стартовом составе

«Это было мое осознанное решение перед матчем. Я опирался на его работу в течение всего сезона и на тот факт, что именно он защищал ворота в данном турнире, помогая нам дойти до финала. Было бы крайне несправедливо доверить это место другому голкиперу».

О прерывании беспроигрышной серии «канониров»

«Мы провели восемь великолепных месяцев. Сегодняшний результат – разочарование, но нам необходимо превратить эту внутреннюю спортивную злость в энергию на ближайшие два месяца, чтобы завершить сезон на невероятной ноте», – резюмировал Артета в интервью 5 Live.

Арсенал Лондон Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Манчестер Сити Микель Артета Кепа Аррисабалага
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем