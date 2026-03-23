Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО.«Я не робот и не ИИ»: Гвардиола объяснил свое поведение во время гола
Кубок английской лиги
23 марта 2026, 02:26 | Обновлено 23 марта 2026, 02:27
ВИДЕО.«Я не робот и не ИИ»: Гвардиола объяснил свое поведение во время гола

Наставник Манчестер Сити с присущей ему иронией высказался о бурном праздновании

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с присущей ему иронией высказался о бурном праздновании первого взятия ворот в решающем матче Кубка английской лиги. «Горожане» завоевали этот трофей уже в девятый раз, нанеся поражение «Арсеналу» со счетом 2:0 благодаря дублю Нико О’Райли.

Эмоциональный пик наступил на 60-й минуте: празднуя гол своей команды, Пеп совершил прыжок и нанес удар ногой по рекламному щиту.

«Я намерен проявлять свои чувства, ведь я не робот и не искусственный интеллект – во всяком случае, на данный момент. Я – живой человек», – резюмировал Гвардиола в послематчевом интервью.

По теме:
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Нико О'Райли
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем