ВИДЕО.«Я не робот и не ИИ»: Гвардиола объяснил свое поведение во время гола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с присущей ему иронией высказался о бурном праздновании первого взятия ворот в решающем матче Кубка английской лиги. «Горожане» завоевали этот трофей уже в девятый раз, нанеся поражение «Арсеналу» со счетом 2:0 благодаря дублю Нико О’Райли.

Эмоциональный пик наступил на 60-й минуте: празднуя гол своей команды, Пеп совершил прыжок и нанес удар ногой по рекламному щиту.

«Я намерен проявлять свои чувства, ведь я не робот и не искусственный интеллект – во всяком случае, на данный момент. Я – живой человек», – резюмировал Гвардиола в послематчевом интервью.