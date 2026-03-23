ВИДЕО.«Я не робот и не ИИ»: Гвардиола объяснил свое поведение во время гола
Наставник Манчестер Сити с присущей ему иронией высказался о бурном праздновании
Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с присущей ему иронией высказался о бурном праздновании первого взятия ворот в решающем матче Кубка английской лиги. «Горожане» завоевали этот трофей уже в девятый раз, нанеся поражение «Арсеналу» со счетом 2:0 благодаря дублю Нико О’Райли.
Эмоциональный пик наступил на 60-й минуте: празднуя гол своей команды, Пеп совершил прыжок и нанес удар ногой по рекламному щиту.
«Я намерен проявлять свои чувства, ведь я не робот и не искусственный интеллект – во всяком случае, на данный момент. Я – живой человек», – резюмировал Гвардиола в послематчевом интервью.
Just look at Pep Guardiola's celebration.— POOJA!!! (@PoojaMedia) March 22, 2026
This is not Champions League final but he has been looking for that mental edge against Arsenal.
pic.twitter.com/Zkpmv32mNG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
