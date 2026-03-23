Зидан определился с новым местом работы: кого возглавит легендарный француз

Прославленный французский футболист и тренер Зинедин Зидан достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF) относительно работы на посту наставника национальной команды. Об этом информирует издание Le Parisien.

Руководитель FFF Филипп Диалло подтвердил, что имя преемника уже определено, однако воздержался от прямого называния фамилии. По его словам, на данную должность претендовали пять французских специалистов.

Напомним, что в качестве главного тренера мадридского «Реала» Зидан добился феноменальных успехов: он дважды приводил клуб к чемпионству в Ла Лиге, дважды завоевывал Суперкубок Испании и трижды подряд становился триумфатором Лиги чемпионов.

На предстоящем чемпионате мира – 2026 сборная Франции выступит в одной группе с командами Сенегала и Норвегии. Еще один соперник «трехцветных» по квартету станет известен позднее.