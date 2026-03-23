  4. Зидан определился с новым местом работы: кого возглавит легендарный француз
23 марта 2026, 03:35 | Обновлено 23 марта 2026, 03:37
Зидан определился с новым местом работы: кого возглавит легендарный француз

Федерация футбола Франции выбрала тренера национальной сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Прославленный французский футболист и тренер Зинедин Зидан достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF) относительно работы на посту наставника национальной команды. Об этом информирует издание Le Parisien.

Руководитель FFF Филипп Диалло подтвердил, что имя преемника уже определено, однако воздержался от прямого называния фамилии. По его словам, на данную должность претендовали пять французских специалистов.

Напомним, что в качестве главного тренера мадридского «Реала» Зидан добился феноменальных успехов: он дважды приводил клуб к чемпионству в Ла Лиге, дважды завоевывал Суперкубок Испании и трижды подряд становился триумфатором Лиги чемпионов.

На предстоящем чемпионате мира – 2026 сборная Франции выступит в одной группе с командами Сенегала и Норвегии. Еще один соперник «трехцветных» по квартету станет известен позднее.

ВИДЕО. Бывший арбитр заявил, что подкат Карвахаля тянул на пенальти
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры
Фаны Реала отметились дерзкими скандированиями в адрес игрока Атлетико
Михаил Олексиенко Источник: Le Parisien
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Футбол | 22 марта 2026, 20:24 30
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги

Дубль Ника О'Райли приносит трофей для Манчестер Сити

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22 марта 2026, 07:41 1
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
Футбол | 22.03.2026, 14:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22.03.2026, 16:40
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Футбол | 23.03.2026, 00:05
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
ФОТО. Лунин завершил матч против Атлетико в невероятном статусе
Популярные новости
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
22.03.2026, 05:37 6
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
21.03.2026, 09:57 18
Футбол
