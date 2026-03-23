  ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры
23 марта 2026, 03:16 | Обновлено 23 марта 2026, 03:17
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры

Димитри Пайет повесил бутсы на гвоздь

23 марта 2026, 03:16 | Обновлено 23 марта 2026, 03:17
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок сборной Франции объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

Знаменитый французский полузащитник Димитри Пайет объявил о своем уходе из большого футбола. Это заявление прозвучало в эфире Ligue 1+ во время перерыва в матче между «Марселем» и «Лиллем» (1:2). Во время прощального выступления 38-летний ветеран с трудом сдерживал эмоции.

Последним местом работы игрока был бразильский клуб «Васко да Гама», однако на поле Пайет не выходил с апреля прошлого года. За долгие годы выступлений хавбек защищал цвета «Вест Хэма», «Марселя», «Лилля» и ряда других коллективов.

В составе национальной сборной Франции он провел 38 встреч, став финалистом домашнего чемпионата Европы в 2016 году. Примечательно, что за всю свою насыщенную карьеру Пайет так и не сумел выиграть ни одного командного титула.

Димитри Пайет Марсель Лилль Вест Хэм сборная Франции по футболу Васко да Гама
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко
