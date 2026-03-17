Во Франции возникли вопросы по поводу трансфера украинца из Динамо

В последние дни французские СМИ связывают центрального защитника «Динамо» Тараса Михавко с «Марселем», но трансфер 20-летнего украинца этим летом представляется маловероятным, отмечает TopMercato.

Финансово сделка сложна для французского клуба, ведь «Динамо» хочет не менее 25 млн евро. Кроме того, «Марсель» может потерять двух правоногих центральных защитников этим летом, тогда как Михавко – левоногий. Руководство клуба вряд ли потратит такие деньги на еще одного левоногого игрока. Поэтому трансфер украинца в следующем сезоне выглядит маловероятным.

В этом сезоне в активе Михавко 30 матчей и три забитых гола на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.