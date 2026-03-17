Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции возникли вопросы по поводу трансфера украинца из Динамо
Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 23:42 |
1114
0

Во Франции возникли вопросы по поводу трансфера украинца из Динамо

Известно, почему трансфер Михавко в «Марсель» – маловероятен

17 марта 2026, 23:42 |
1114
0
Во Франции возникли вопросы по поводу трансфера украинца из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

В последние дни французские СМИ связывают центрального защитника «Динамо» Тараса Михавко с «Марселем», но трансфер 20-летнего украинца этим летом представляется маловероятным, отмечает TopMercato.

Финансово сделка сложна для французского клуба, ведь «Динамо» хочет не менее 25 млн евро. Кроме того, «Марсель» может потерять двух правоногих центральных защитников этим летом, тогда как Михавко – левоногий. Руководство клуба вряд ли потратит такие деньги на еще одного левоногого игрока. Поэтому трансфер украинца в следующем сезоне выглядит маловероятным.

В этом сезоне в активе Михавко 30 матчей и три забитых гола на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Тарас Михавко трансферы Лиги 1 Марсель
Дмитрий Олийченко Источник: TopMercato.com
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем