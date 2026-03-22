  4. Экс-вратарь Динамо извинился за слово «клоун» в адрес игрока Александрии
Украина. Премьер лига
22 марта 2026, 23:25
Экс-вратарь Динамо извинился за слово «клоун» в адрес игрока Александрии

Денис Бойко признал свою ошибку и извинился за слова в адрес Дениса Шостака

22 марта 2026, 23:25 | Обновлено 22 марта 2026, 23:26
104
0
Экс-вратарь Динамо извинился за слово «клоун» в адрес игрока Александрии
Instagram. Денис Бойко

Экс-голкипер «Динамо» Денис Бойко публично извинился перед полузащитником «Александрии» Денисом Шостаком, которого назвал «клоуном» за флеш-интервью после матча с ЛНЗ (0:2), в котором игрок на большинство вопросов ответил словами «Не знаю».

«Хотел бы отметить по поводу состоявшегося в прошлом эфире момента, а именно моего высказывания слова «клоун» в адрес футболиста «Александрии». Это было сказано на эмоциях, и я искренне считаю, что это совершенно неприемлемо мне, как эксперту, называть такими словами футболистов.

Я ни в коем случае не отступаю от своей позиции по поводу того, что любое действующее лицо не имеет права так разговаривать во флеш-зоне и давать такие комментарии. Поэтому я думаю, что на этом эпизод будет исчерпан. Мы все нашли общий язык. Я думаю, друг друга каждый понял», – сказал Бойко.

Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко ранее встал на защиту Шостака, заявив: «Он ничего никому не должен».

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мог бы сыграть и больше»
Спарринг топ-клубов УПЛ. Стал известен соперник Динамо в паузе чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Футбол | 22 марта 2026, 09:12 7
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала

Футболист настроен перейти в «Барселону»

Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Борьба | 22 марта 2026, 14:05 0
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho

Оба украинца завершили турнир с отрицательным балансом

Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Футбол | 22.03.2026, 05:37
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Топ-матч украинца. Стала известна оценка Забарного за победу ПСЖ над Ниццей
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
Футбол | 22.03.2026, 22:07
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
Испорченный воздух. Игроки Реала отказались ехать в лифте с Ефросининой
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22.03.2026, 16:41
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 10
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 12
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 15
Футбол
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
