Экс-вратарь Динамо извинился за слово «клоун» в адрес игрока Александрии

Экс-голкипер «Динамо» Денис Бойко публично извинился перед полузащитником «Александрии» Денисом Шостаком, которого назвал «клоуном» за флеш-интервью после матча с ЛНЗ (0:2), в котором игрок на большинство вопросов ответил словами «Не знаю».

«Хотел бы отметить по поводу состоявшегося в прошлом эфире момента, а именно моего высказывания слова «клоун» в адрес футболиста «Александрии». Это было сказано на эмоциях, и я искренне считаю, что это совершенно неприемлемо мне, как эксперту, называть такими словами футболистов.

Я ни в коем случае не отступаю от своей позиции по поводу того, что любое действующее лицо не имеет права так разговаривать во флеш-зоне и давать такие комментарии. Поэтому я думаю, что на этом эпизод будет исчерпан. Мы все нашли общий язык. Я думаю, друг друга каждый понял», – сказал Бойко.

Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко ранее встал на защиту Шостака, заявив: «Он ничего никому не должен».