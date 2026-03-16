Экс-защитник сборной Украины: «Он никому ничего не должен»

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко прокомментировал скандальное послематчевое интервью игрока «Александрии» Дениса Шостака после матча 20-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (0:2):

«Он никому ничего не должен, не нужно из этого делать хайп», – написал Бутко в комментариях под соответствующей публикацией в социальных сетях.

Напомним, после матча против ЛНЗ Денис Шостак на 3 из 5 вопросов журналиста ответил одной и той же фразой: «Не знаю», из-за чего нарвался на критику со стороны болельщиков и представителей СМИ.