Бывший вратарь «Динамо»: «Он выставил себя клоуном на всю страну»

Бывший вратарь сборной Украины и «Динамо» Денис Бойко резко раскритиковал поведение игрока «Александрии» Дениса Шостака после поражения от ЛНЗ (0:2). На большинство вопросов во время флеш-интервью футболист отвечал «не знаю».

«Он сам выставил себя клоуном на всю страну. Если не хочешь давать комментарии – можно предупредить клуб или пресс-службу. Прийти и просто отвечать «не знаю» – это неуважение к журналистам и ущерб для клуба», – заявил Бойко.

Он добавил, что опытные футболисты должны понимать, как вести себя с прессой, и проявлять уважение к тем, кто работает на площадке за пределами поля.