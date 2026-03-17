  Бывший вратарь «Динамо»: «Он выставил себя клоуном на всю страну»
Бывший вратарь «Динамо»: «Он выставил себя клоуном на всю страну»

Бойко о поведении Шостака

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Бойко

Бывший вратарь сборной Украины и «Динамо» Денис Бойко резко раскритиковал поведение игрока «Александрии» Дениса Шостака после поражения от ЛНЗ (0:2). На большинство вопросов во время флеш-интервью футболист отвечал «не знаю».

«Он сам выставил себя клоуном на всю страну. Если не хочешь давать комментарии – можно предупредить клуб или пресс-службу. Прийти и просто отвечать «не знаю» – это неуважение к журналистам и ущерб для клуба», – заявил Бойко.

Он добавил, что опытные футболисты должны понимать, как вести себя с прессой, и проявлять уважение к тем, кто работает на площадке за пределами поля.

По теме:
КРАСНОПИР: «Я к этому отношусь нормально»
КАЮК: «Пономарев будет тренировать в следующем сезоне ЛНЗ, прочее – слухи»
ВИДЕО. Рикошет и красивая траектория. Юный игрок Динамо забил яркий гол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Футбол | 16 марта 2026, 08:00 4
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины

Полузащитник Сергей Игнатков провел 15 матчей в составе молодежных команд Боснии и Герцеговины

Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Олимпийские игры | 16 марта 2026, 06:05 5
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место

Сине-желтые завоевали 19 медалей: 3 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых

Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Футбол | 16.03.2026, 07:45
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 16.03.2026, 19:49
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Сборная Украины хочет пригласить иностранца, выступавшего за другую страну
Футбол | 16.03.2026, 23:38
Сборная Украины хочет пригласить иностранца, выступавшего за другую страну
Сборная Украины хочет пригласить иностранца, выступавшего за другую страну
Популярные новости
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 119
Футбол
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 22:45 5
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
На грани потерь. Шахтер переиграл Металлист 1925 за счет пенальти
15.03.2026, 19:55 231
Футбол
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 15
Футбол
