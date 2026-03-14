Украина. Премьер лига14 марта 2026, 22:05 | Обновлено 14 марта 2026, 22:42
4
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Шостак «порадовал» журналиста своим незнанием
Александрия в матче чемпионата Украины проиграла ЛНЗ со счетом 0:2. На интервью после матча хавбек команды Денис Шостак зачем-то решил односложно отвечать на все вопросы журналиста УПЛ-ТВ.
Александрия сейчас находится в зоне вылета.
– Почему проиграли ЛНЗ?
– Не знаю.
– Почему так случилось?
– Не знаю.
– У вас был момент. Вы просто били в сторону ворот или видели, что вратарь реагирует?
– В сторону ворот.
– Что сказал тренер в раздевалке?
– Не знаю.
– А что вы знаете?
– Ничего.
– Спасибо.
Одно слово - футболист.
В ГУР срочного его отправить..
День дауна наче вчора був, навіщо у нього сьогодні інтерв'ю брали?
Той випадок, коли ногом'ячер обісрав сам себе...
