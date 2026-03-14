ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ

Александрия в матче чемпионата Украины проиграла ЛНЗ со счетом 0:2. На интервью после матча хавбек команды Денис Шостак зачем-то решил односложно отвечать на все вопросы журналиста УПЛ-ТВ.

Александрия сейчас находится в зоне вылета.

– Почему проиграли ЛНЗ?

– Не знаю.

– Почему так случилось?

– Не знаю.

– У вас был момент. Вы просто били в сторону ворот или видели, что вратарь реагирует?

– В сторону ворот.

– Что сказал тренер в раздевалке?

– Не знаю.

– А что вы знаете?

– Ничего.

– Спасибо.