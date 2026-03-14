  4. ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
14 марта 2026, 22:05 | Обновлено 14 марта 2026, 22:42
Шостак «порадовал» журналиста своим незнанием

ФК Александрия

Александрия в матче чемпионата Украины проиграла ЛНЗ со счетом 0:2. На интервью после матча хавбек команды Денис Шостак зачем-то решил односложно отвечать на все вопросы журналиста УПЛ-ТВ.

Александрия сейчас находится в зоне вылета.

– Почему проиграли ЛНЗ?
– Не знаю.

– Почему так случилось?
– Не знаю.

– У вас был момент. Вы просто били в сторону ворот или видели, что вратарь реагирует?
– В сторону ворот.

– Что сказал тренер в раздевалке?
– Не знаю.

– А что вы знаете?
– Ничего.

– Спасибо.

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «После Динамо вышли на поле злыми»
Пономарев рассказал, благодаря чему ЛНЗ обыграл Александрию
Мастер-класс от фаворита. Полесье дома не оставило шансов Кривбассу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 14 марта 2026, 04:41 1
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории

Иран может стать девятым

Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование
Футбол | 14 марта 2026, 19:43 0
Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование
Лидеру ЛНЗ предстоит дополнительное медицинское обследование

Дидык в матче с «Александрией» попросил замену

Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Футбол | 14.03.2026, 08:22
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Шахтер может продать футболиста лидеру английской лиги за большие деньги
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Футбол | 14.03.2026, 16:01
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Легионер Шахтера, несмотря на войну, решил продолжить карьеру в Украине
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Бокс | 14.03.2026, 05:42
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
FilthyFrank
Одно слово - футболист.
Maks23
В ГУР срочного его отправить..
Павло
День дауна наче вчора був, навіщо у нього сьогодні інтерв'ю брали? 
adidas77
Той випадок, коли ногом'ячер обісрав сам себе...
Популярные новости
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
Килиану Мбаппе посоветовали прекратить играть в футбол
13.03.2026, 04:32 2
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14.03.2026, 05:58 36
Теннис
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение после скандального матча Полесье – Динамо
14.03.2026, 08:36 25
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
Еще одна сборная вслед за Ираном хочет отказаться играть на чемпионате мира
14.03.2026, 09:00 10
Футбол
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 38
Теннис
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
