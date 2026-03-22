Штутгарт устроил голевое пиршество на поле Аугсбурга

В воскресенье в чемпионате Германии состоялись три матча 27-го тура.

«Майнц» продолжает удивлять стабильным набором очков, и после победы над «Айнтрахтом» (2:1) «карнавальный клуб» идёт уже в шести очках от стыкового места. Хозяева поля сыграли «вторым номером» и вырвали победу на 90-й минуте, когда свой второй гол забил Пауль Небель. У соперника отличился Натаниэль Браун.

В битве «Санкт-Паули» – «Фрайбург» также все решил дубль. Хозяева выиграли первый тайм после гола Данеля Синани, но после перерыва не смогли сдержать Игора Матановича, который всё перевернул – 1:2.

В голевой феерии «Аугсбурга» и «Штутгарта» всё было решено за первые полчаса, когда швабы громили противника. И после перерыва продолжились голевые атаки, но уже с обеих сторон. Два мяча в активе Дениза Ундава.

«Майнц» – «Айнтрахт» – 2:1

Голы: Небель, 6, 90 – Браун, 20

«Санкт-Паули» – «Фрайбург» – 1:2

Голы: Синани, 20 – Матанович, 65, 78.

«Аугсбург» – «Штутгарт» – 2:5

Голы: Ридер, 57, Каде, 72 – Ундав, 12, Томаш, 29, Нартей, 31, Ундав, 58, Демирович, 83