Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт устроил голевое пиршество на поле Аугсбурга
Чемпионат Германии
Санкт-Паули
22.03.2026 18:30 – FT 1 : 2
Фрайбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
22 марта 2026, 22:43 |
Штутгарт устроил голевое пиршество на поле Аугсбурга

«Фрайбург» и «Штутгарт» ожидаемо победили, а «Майнц» снова удивил

Getty Images/Global Images Ukraine. Дениз Ундав

В воскресенье в чемпионате Германии состоялись три матча 27-го тура.

«Майнц» продолжает удивлять стабильным набором очков, и после победы над «Айнтрахтом» (2:1) «карнавальный клуб» идёт уже в шести очках от стыкового места. Хозяева поля сыграли «вторым номером» и вырвали победу на 90-й минуте, когда свой второй гол забил Пауль Небель. У соперника отличился Натаниэль Браун.

В битве «Санкт-Паули» – «Фрайбург» также все решил дубль. Хозяева выиграли первый тайм после гола Данеля Синани, но после перерыва не смогли сдержать Игора Матановича, который всё перевернул – 1:2.

В голевой феерии «Аугсбурга» и «Штутгарта» всё было решено за первые полчаса, когда швабы громили противника. И после перерыва продолжились голевые атаки, но уже с обеих сторон. Два мяча в активе Дениза Ундава.

«Майнц» «Айнтрахт» 2:1

Голы: Небель, 6, 90 – Браун, 20

«Санкт-Паули» «Фрайбург» 1:2

Голы: Синани, 20 – Матанович, 65, 78.

«Аугсбург» «Штутгарт» 2:5

Голы: Ридер, 57, Каде, 72 – Ундав, 12, Томаш, 29, Нартей, 31, Ундав, 58, Демирович, 83

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Фрайбург).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Матанович (Фрайбург).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Санкт-Паули), асcист Tomoya Ando.
По теме:
Фрайбург Санкт-Паули Майнц Штутгарт Айнтрахт Франкфурт Аугсбург чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем