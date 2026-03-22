Спарринг топ-клубов УПЛ. Стал известен соперник Динамо в паузе чемпионата

Как стало известно Sport.ua, киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» 28 марта в Киеве проведут контрольную игру во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

Подопечные Руслана Ротаня возобновят тренировочный процесс 24 марта. В расположении команды будут отсутствовать игроки сборной Украины: Алексей Гуцуляк, Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий, Борис Крушинский, футболисты молодежной сборной Украины U-21 Олег Федор, Максим Мельниченко, а также Илир Красничи и Линдон Эмерллаху, которых вызвали в сборную Косова.

С основной командой смогут готовиться 8 игроков «Полесья-2», команды Второй лиги. Житомирское «Полесье» имеет 42 очка и занимает третье место в УПЛ.