  4. Спарринг топ-клубов УПЛ. Стал известен соперник Динамо в паузе чемпионата
22 марта 2026, 22:10
Спарринг топ-клубов УПЛ. Стал известен соперник Динамо в паузе чемпионата

Оппонентом киевского клуба в товарищеском матче станет житомирское Полесье

ФК Полесье. Руслан Ротань

Как стало известно Sport.ua, киевское «Динамо» и житомирское «Полесье» 28 марта в Киеве проведут контрольную игру во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

Подопечные Руслана Ротаня возобновят тренировочный процесс 24 марта. В расположении команды будут отсутствовать игроки сборной Украины: Алексей Гуцуляк, Богдан Михайличенко, Эдуард Сарапий, Борис Крушинский, футболисты молодежной сборной Украины U-21 Олег Федор, Максим Мельниченко, а также Илир Красничи и Линдон Эмерллаху, которых вызвали в сборную Косова.

С основной командой смогут готовиться 8 игроков «Полесья-2», команды Второй лиги. Житомирское «Полесье» имеет 42 очка и занимает третье место в УПЛ.

Полесье Житомир Динамо Киев Динамо - Полесье инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Руслан Ротань Алексей Гуцуляк Богдан Михайличенко Эдуард Сарапий Олег Федор Борис Крушинский Максим Мельниченко Илир Красничи Линдон Эмерллаху Полесье-2 Житомир
Андрей Писаренко
