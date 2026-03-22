Тренер Реала наказал звездного игрока в день мадридского дерби

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оставил английского защитника Трента Александера-Арнольда в запасе на матч с «Атлетико» из-за его ошибки.

Звездный защитник опоздал на командную тренировку, чем разозлил испанского специалиста.

Альваро решил проучить Трента и принципиально обошел его при выборе состава на матч. Таким действием Арбелоа решил поддержать дисциплину внутри «сливочных».

Место англичанина в стартовом составе на матч с «Атлетико» занял опытный защитник – Дани Карвахаль.

Мадридское дерби в рамках 31-го тура Ла Лиги начнется 22 марта в 22:00. В стартовом составе «Реала» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.