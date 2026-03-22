22 марта 2026, 21:41
АРБЕЛОА: «Этот вратарь не будет играть за Реал – это было мое решение»

Тренер – о ситуации с вратарями в «Реале»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию с вратарями команды после травмы Тибо Куртуа и выразил доверие Андрею Лунину.

«Риск есть всегда, когда игрок выходит на поле. Почти нет футболистов, которые играют без боли или дискомфорта – это нормально для профессионального футбола. В перерыве с «Манчестер Сити» Куртуа хотел продолжить матч, но именно я решил, что этот вратарь не будет играть. В том числе из-за полного доверия к Лунину. Он уже много раз доказывал, что является вратарем высокого уровня.

Я уверен, что Лунин снова это покажет. Это преимущество нашего состава – даже когда травмируется лучший вратарь в истории, у нас есть еще один топ-голкипер», – сказал Арбелоа.

По теме:
Клопп назвал будущего топ-тренера: «Еще игроком уже был немного коучем»
Тренер Реала наказал звездного игрока в день мадридского дерби
Дубль из ассистов Уильямса. Атлетик переиграл Бетис, тишина от Антони
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22 марта 2026, 08:12 0
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет

Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков

У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22 марта 2026, 16:40 12
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол

Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами

Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Бокс | 21.03.2026, 21:15
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Биатлон | 22.03.2026, 15:58
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Мадридское дерби. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Реал – Атлетико
Футбол | 22.03.2026, 18:49
Мадридское дерби. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Реал – Атлетико
Мадридское дерби. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Реал – Атлетико
Популярные новости
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 56
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
