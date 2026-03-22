Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию с вратарями команды после травмы Тибо Куртуа и выразил доверие Андрею Лунину.

«Риск есть всегда, когда игрок выходит на поле. Почти нет футболистов, которые играют без боли или дискомфорта – это нормально для профессионального футбола. В перерыве с «Манчестер Сити» Куртуа хотел продолжить матч, но именно я решил, что этот вратарь не будет играть. В том числе из-за полного доверия к Лунину. Он уже много раз доказывал, что является вратарем высокого уровня.

Я уверен, что Лунин снова это покажет. Это преимущество нашего состава – даже когда травмируется лучший вратарь в истории, у нас есть еще один топ-голкипер», – сказал Арбелоа.