АРБЕЛОА: «Этот вратарь не будет играть за Реал – это было мое решение»
Тренер – о ситуации с вратарями в «Реале»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию с вратарями команды после травмы Тибо Куртуа и выразил доверие Андрею Лунину.
«Риск есть всегда, когда игрок выходит на поле. Почти нет футболистов, которые играют без боли или дискомфорта – это нормально для профессионального футбола. В перерыве с «Манчестер Сити» Куртуа хотел продолжить матч, но именно я решил, что этот вратарь не будет играть. В том числе из-за полного доверия к Лунину. Он уже много раз доказывал, что является вратарем высокого уровня.
Я уверен, что Лунин снова это покажет. Это преимущество нашего состава – даже когда травмируется лучший вратарь в истории, у нас есть еще один топ-голкипер», – сказал Арбелоа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков
Яремчук получил травму колена и рискует пропустить матч со шведами