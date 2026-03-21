  Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

21 марта 2026, 21:42 |
2271
0
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь юниорской команды «Реала» Илья Волошин вспомнил, как его поддержал Андрей Лунин перед переходом в структуру «королевского клуба».

– Помню историю с аудиосообщением от Андрея Лунина со словами поддержки. Как ты это воспринял?

– Очень позитивно. Было очень приятно, и я совсем не ожидал получить такое видео от топ-вратаря.

– Когда ты уже оказался в клубе – чувствуется ли уровень именно в деталях?

– Да, конечно. Уровень ощущается и на поле, и в быту. Я никогда раньше не был в таких условиях, как здесь.

– После первых тренировок ты говорил, что они очень интенсивные. В чем главное различие подходов?

– В первые недели пришлось тяжело. Я очень ощущал уровень – это, пожалуй, были самые тяжелые тренировки в моей жизни.

