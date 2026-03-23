«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину

Журналист испанского издания Marca Хоэль Дель Рио высказался об украинском вратаре мадридского «Реала» Андрее Лунине:

«Тихий, хладнокровный, точный. И решительный. Ведь Лунин — лучший актер второго плана в мире. И настоящее благословение для «Реала», который будет иметь его в воротах и может быть спокоен».

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 5 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

С Луниным в воротах «Реал» в предыдущем матче обыграл «Атлетико» (3:2).