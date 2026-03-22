22 марта 2026, 18:52 |
124
0

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ составляет уже 13 матчей

«Шпоры» на этот раз проиграли дома Ноттингем Форест

22 марта 2026, 18:52 |
124
0
Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ составляет уже 13 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм Хотспур в очередной раз обновил свой клубный антирекорд, продолжив свою безвыигрышную серию в АПЛ до 13 матчей.

А если принимать во внимание всю историю команды в английских лигах, то подобной серии не случалось с Тоттенхэмом в течение 91 года.

В домашней игре 31-го тура лондонцы проиграли Ноттингем Форест со счетом 0:3.

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (13)

  • Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3
  • Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
  • Фулхэм – Тоттенгэм Хотспур – 2:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм хотспур – 2:0
  • Тоттенхэм хотспур – Манчестер Сити – 2:2
  • Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
  • Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ

  • 13 – 2025/26
  • 10 – 1993/94
  • 9 – 1993/94
  • 9 – 2007/08
  • 8 – 2003/04
  • 8 – 2008/09
  • 7 – 2024/25
  • 7 – 2024/25
По теме:
Бесследно исчез. Коуч Тоттенхэма пропустил пресс-конференцию после разгрома
Зона вылета все ближе. Тоттенхэм разгромно проиграл Ноттингему
Астон Вилла – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом
Футбол | 22 марта 2026, 18:48 1
Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом
Источник: ненужный Костюку форвард гарантированно покинет Динамо летом

Владислав Бленуце провалился в киевском «Динамо»

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22 марта 2026, 07:41 1
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Биатлон | 22.03.2026, 15:58
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
Украина впервые провела сезон КМ без участия в женских масс-стартах
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22.03.2026, 08:20
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 15
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 54
Футбол
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
