Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ составляет уже 13 матчей
«Шпоры» на этот раз проиграли дома Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур в очередной раз обновил свой клубный антирекорд, продолжив свою безвыигрышную серию в АПЛ до 13 матчей.
А если принимать во внимание всю историю команды в английских лигах, то подобной серии не случалось с Тоттенхэмом в течение 91 года.
В домашней игре 31-го тура лондонцы проиграли Ноттингем Форест со счетом 0:3.
Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (13)
- Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3
- Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
- Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
- Фулхэм – Тоттенгэм Хотспур – 2:1
- Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм хотспур – 2:0
- Тоттенхэм хотспур – Манчестер Сити – 2:2
- Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
- Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
- Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
- Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).
Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ
- 13 – 2025/26
- 10 – 1993/94
- 9 – 1993/94
- 9 – 2007/08
- 8 – 2003/04
- 8 – 2008/09
- 7 – 2024/25
- 7 – 2024/25
Tottenham have gone 13 league games without a win for the first time in 91 years. 🤯 pic.twitter.com/g3EDYrd798— Squawka (@Squawka) March 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
