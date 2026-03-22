Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ составляет уже 13 матчей

Тоттенхэм Хотспур в очередной раз обновил свой клубный антирекорд, продолжив свою безвыигрышную серию в АПЛ до 13 матчей.

А если принимать во внимание всю историю команды в английских лигах, то подобной серии не случалось с Тоттенхэмом в течение 91 года.

В домашней игре 31-го тура лондонцы проиграли Ноттингем Форест со счетом 0:3.

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (13)

Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3

Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1

Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3

Фулхэм – Тоттенгэм Хотспур – 2:1

Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4

Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм хотспур – 2:0

Тоттенхэм хотспур – Манчестер Сити – 2:2

Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2

Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1

Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ

13 – 2025/26

10 – 1993/94

9 – 1993/94

9 – 2007/08

8 – 2003/04

8 – 2008/09

7 – 2024/25

7 – 2024/25