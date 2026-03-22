Рубен Диаш и другие. Кто отличился автоголами против Шахтера в еврокубках

Португальский игрок польского Леха Жоау Моутинью стал 12-м футболистом в истории еврокубков, отличившимся автоголом в матче против донецкого Шахтера.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, в котором автогол принес общую победу горнякам и выход в четвертьфинал турнира.

По этому поводу вспомним всех футболистов, в разное время отмечавшихся автоголами в поединках против Шахтера.

Особое внимание обратим на португальцев, поскольку они забили самое большое количество голов в свои ворота – 4 гола.

Антирекорд в данном рейтинге держит Рикарду Феррейра, который в 2016 году в составе Браги умудрился дважды в одной игре забить автоголы.

В 2020 году в составе Бенфики голом в свои ворота отличился Рубен Диаш, а в 2026 году – вышеупомянутый Жоау Моутинью в составе Леха.

Игроки, отмечавшиеся автоголами в матчах против Шахтера в еврокубках

2000: ЛЧ, Спарта – Шахтер, Михал Горняк (Чехия)

2009: ЛЕ, Шахтер – Партизан, Марко Ломич (Сербия)

2016: ЛЕ, Шахтер – Брага, Рикарду Феррейра (Португалия), 2 автогола

2016: ЛЕ, Истанбул Башакшехир – Шахтер, Соколь Цикалеши (Албания)

2016: ЛЕ, Шахтер – Истанбул Башакшехир, Джозеф Аттама (Гана)

2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор, Абдулкерим Бардакджи (Турция)

2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер, Рубен Диаш (Португалия)

2020: ЛЧ, Реал – Шахтер, Рафаэль Варан (Франция)

2021: ЛЧ, Шахтер – Монако, Рубен Агилар (Франция)

2023: ЛЕ, Ренн – Шахтер, Жанюэль Белосьян (Франция)

2023: ЛЧ, Порту – Шахтер, Стивен Эуштакиу (Канада)

2026: ЛК, Шахтер – Лех, Жоау Моутинью (Португалия)

Автоголы в матчах против Шахтера по национальностям