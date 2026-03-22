22 марта 2026, 13:24 | Обновлено 22 марта 2026, 13:25
Рубен Диаш и другие. Кто отличился автоголами против Шахтера в еврокубках

Вспомним всех футболистов, которые забивали в свои ворота в поединках евротурниров против горняков

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Диаш

Португальский игрок польского Леха Жоау Моутинью стал 12-м футболистом в истории еврокубков, отличившимся автоголом в матче против донецкого Шахтера.

Произошло это в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, в котором автогол принес общую победу горнякам и выход в четвертьфинал турнира.

По этому поводу вспомним всех футболистов, в разное время отмечавшихся автоголами в поединках против Шахтера.

Особое внимание обратим на португальцев, поскольку они забили самое большое количество голов в свои ворота – 4 гола.

Антирекорд в данном рейтинге держит Рикарду Феррейра, который в 2016 году в составе Браги умудрился дважды в одной игре забить автоголы.

В 2020 году в составе Бенфики голом в свои ворота отличился Рубен Диаш, а в 2026 году – вышеупомянутый Жоау Моутинью в составе Леха.

Игроки, отмечавшиеся автоголами в матчах против Шахтера в еврокубках

  • 2000: ЛЧ, Спарта – Шахтер, Михал Горняк (Чехия)
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Партизан, Марко Ломич (Сербия)
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Брага, Рикарду Феррейра (Португалия), 2 автогола
  • 2016: ЛЕ, Истанбул Башакшехир – Шахтер, Соколь Цикалеши (Албания)
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Истанбул Башакшехир, Джозеф Аттама (Гана)
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор, Абдулкерим Бардакджи (Турция)
  • 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер, Рубен Диаш (Португалия)
  • 2020: ЛЧ, Реал – Шахтер, Рафаэль Варан (Франция)
  • 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако, Рубен Агилар (Франция)
  • 2023: ЛЕ, Ренн – Шахтер, Жанюэль Белосьян (Франция)
  • 2023: ЛЧ, Порту – Шахтер, Стивен Эуштакиу (Канада)
  • 2026: ЛК, Шахтер – Лех, Жоау Моутинью (Португалия)

Автоголы в матчах против Шахтера по национальностям

  • 4 – Португалия
  • 3 – Франция
  • 1 – Чехия
  • 1 – Сербия
  • 1 – Албания
  • 1 – Гана
  • 1 – Турция
  • 1 – Канада
По теме:
Неудобный АЗ. Нидерландские соперники Шахтера и украинских клубов
Бенфика – Витория Гимараеш – 3:0. Сухарь Трубина и Судаков. Видео голов
ФОТО. Экс-футболист, который играл в Лиге чемпионов, трагически погиб
статистика Шахтер Донецк Рубен Диаш автогол Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Футбол | 22 марта 2026, 07:20 28
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro

Арсенал против Манчестер Сити, дерби Мадрида на Сантьяго Бернабеу и другие поединки

Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Борьба | 21 марта 2026, 13:15 0
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho

Украинский суматори реанимировал интригу в борьбе за Кубок императора, но ненадолго

Роман ГРИГОРЧУК: «У меня мурашки по коже. Я снимаю шляпу перед ними»
Футбол | 22.03.2026, 10:41
Роман ГРИГОРЧУК: «У меня мурашки по коже. Я снимаю шляпу перед ними»
Роман ГРИГОРЧУК: «У меня мурашки по коже. Я снимаю шляпу перед ними»
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Другие виды | 21.03.2026, 15:02
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22.03.2026, 07:41
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Популярные новости
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 8
Футбол
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
20.03.2026, 18:36 2
Биатлон
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
Таблица коэффициентов. Бонус для Шахтера: сокращено отставание от Румынии
20.03.2026, 15:55 50
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
20.03.2026, 08:03 12
Футбол
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
