Рубен Диаш и другие. Кто отличился автоголами против Шахтера в еврокубках
Вспомним всех футболистов, которые забивали в свои ворота в поединках евротурниров против горняков
Португальский игрок польского Леха Жоау Моутинью стал 12-м футболистом в истории еврокубков, отличившимся автоголом в матче против донецкого Шахтера.
Произошло это в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, в котором автогол принес общую победу горнякам и выход в четвертьфинал турнира.
По этому поводу вспомним всех футболистов, в разное время отмечавшихся автоголами в поединках против Шахтера.
Особое внимание обратим на португальцев, поскольку они забили самое большое количество голов в свои ворота – 4 гола.
Антирекорд в данном рейтинге держит Рикарду Феррейра, который в 2016 году в составе Браги умудрился дважды в одной игре забить автоголы.
В 2020 году в составе Бенфики голом в свои ворота отличился Рубен Диаш, а в 2026 году – вышеупомянутый Жоау Моутинью в составе Леха.
Игроки, отмечавшиеся автоголами в матчах против Шахтера в еврокубках
- 2000: ЛЧ, Спарта – Шахтер, Михал Горняк (Чехия)
- 2009: ЛЕ, Шахтер – Партизан, Марко Ломич (Сербия)
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Брага, Рикарду Феррейра (Португалия), 2 автогола
- 2016: ЛЕ, Истанбул Башакшехир – Шахтер, Соколь Цикалеши (Албания)
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Истанбул Башакшехир, Джозеф Аттама (Гана)
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Коньяспор, Абдулкерим Бардакджи (Турция)
- 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер, Рубен Диаш (Португалия)
- 2020: ЛЧ, Реал – Шахтер, Рафаэль Варан (Франция)
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако, Рубен Агилар (Франция)
- 2023: ЛЕ, Ренн – Шахтер, Жанюэль Белосьян (Франция)
- 2023: ЛЧ, Порту – Шахтер, Стивен Эуштакиу (Канада)
- 2026: ЛК, Шахтер – Лех, Жоау Моутинью (Португалия)
Автоголы в матчах против Шахтера по национальностям
- 4 – Португалия
- 3 – Франция
- 1 – Чехия
- 1 – Сербия
- 1 – Албания
- 1 – Гана
- 1 – Турция
- 1 – Канада
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
