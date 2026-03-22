Кто поднимет трофей? Букмекеры объявили коэффициенты на финал Кубка лиги
Фаворитом матча считается Арсенал
В воскресенье, 22 марта 2026 года, состоится финал Кубка Английской лиги между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити».
Букмекеры в день матча обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Арсенала» в турнире составляет 1,60. На успех «Манчестер Сити» дают показатель 2,28.
Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
