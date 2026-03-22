Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике

В зимнюю паузу в УПЛ руководство «Карпат», будучи неудовлетворенным спортивными результатами команды, решило поменять главного тренера. Вместо украинского специалиста Владислава Лупашко «львов» возглавил малоизвестный на наших просторах 45-летний испанец Фран Фернандес, который ранее работал исключительно на родине, да еще и в низших дивизионах.

В целом отставка Лупашко выглядела более чем логичным решением со стороны боссов «Карпат». Этот тренер, можно сказать, сам оказался заложником своего имиджа молодого и прогрессивного специалиста, способного в кратчайшие сроки добиваться поставленных результатов. Да, у Лупашко удалось прекрасно стартовать на тренерской стезе в «Ингульце», но в «Карпатах» он все-таки споткнулся. Владислав приходил на место мэтра отечественного тренерского цеха Мирона Маркевича, и это уже в какой-то степени накладывало на него определенные повышенные ожидания. Но за полтора года работы штаб Лупашко в аспекте результатов так и не показал чего-то сверхъестественного, да и в плане игры в какой-то момент команда начала очевидно «провисать»…

Когда на место Лупашко пришел Фран Фернандес, это в целом удивило многих, но еще более странным уже тогда выглядела любопытная деталь – в новый тренерский штаб, помимо самого главного тренера, вошел лишь один новичок, коим стал испанец Висенте Фустер Руис. Основной же «костяк» остался прежним и состоял из вчерашних ассистентов Лупашко: Сергей Лавриненко, Вадим Шутенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрий Шевчук и Владимир Кравчук.

Фактически зимние изменения на тренерском мостике «Карпат» изначально выглядели как своего рода косметический ремонт в квартире, где экономные хозяева пожелали увидеть максимальный комфорт, но при минимальных вложениях, а потому ограничились исключительно переклеиванием обоев. Да и то лишь в одной из многих комнат.

Как и что делали «Карпаты» на зимних сборах, насколько эффективными оказались тренировки и упражнения, предложенные Фернандесом и его новым тренерским штабом, оставим на откуп специалистам и тем, кто реально видел и понимает уровень и адекватность данных нагрузок. По весне болельщики лишь увидели то, что «Карпаты» физически не способны демонстрировать футбол одинаковой интенсивности на протяжении двух таймов.

С возобновлением сезона в УПЛ «Карпаты» под руководством Франа Фернандеса проиграли два первых матча «Шахтеру» (0:3) и «Колосу» (0:1), после чего сыграли вничью с «Кудровкой» (1:1), а затем в СМИ началась буквально какая-то истерия вокруг якобы готовящейся скорой отставки испанского коуча. И хотя после этого «Карпаты» уверенно обыграли «Полтаву» (4:0), ряд источников начал утверждать, что Фернандес все равно работает буквально до первой же осечки, а еще – выглядит изможденным и т.п.

Появилась и другая информация от иных источников: о том, что перед матчем с «Полтавой» Фран Фернандес попросил всех своих ассистентов покинуть раздевалку, чтобы главный тренер имел время и возможность пообщаться со своей командой в формате один на один. Подобное удивило не меньше, чем слухи (порой граничащие с требованиями) об увольнении Фернандеса уже по прошествии трех туров, которые испанец руководил командой с тренерской лавки.

Сам Фран после победы над «Полтавой» публично дал понять, что действительно ощущает давление, причем в данном контексте, пожалуй, куда справедливее будет вести речь о том, что этот прессинг на иностранца оказывается именно со стороны так называемых «лидеров общественного мнения», а не многочисленной армии поклонников «зелено-белых».

«Костенко подбежал ко мне праздновать? Я не знал, что он собирается это сделать. Я им [футболистам «Карпат»] доверяю – вот и все. Я уверен в них и знаю, что мы улучшим результаты. Игроки знают, какой сложной была эта неделя. Ко мне проявляют неуважение, а игроки захотели поддержать меня морально», – сказал Фернандес.

О том, что назначения Франа и его предшественника Лупашко в «Карпаты» происходили по-разному говорит простой факт того, как проходили презентации этих специалистов. Владислав, напомним, изначально приехал во Львов, чтобы формально принять команду U-19. Причем вместе с Лупашко в стан «львов» прибыл внушительный штаб его ассистентов, которые едва вместились на коллаже, выпущенном «Карпатами» по поводу прихода специалистов в стан их «молодежки». Уже тогда посвященные люди понимали – такой приход Лупашко является очередным элементом давления на опытного Мирона Маркевича, чтобы тот плюнул на все и ушел из клуба по собственному желанию, что, собственно, в итоге и произошло, а Владислав и его ассистенты быстро перебрались из команды U-19 в главную.

Но когда Лупашко было принято решение уволить, руководство клуба почему-то благосклонно восприняло факт того, что практически все ассистенты Владислава выразили готовность остаться и войти в штаб абсолютно неизвестного им испанца, который, в свою очередь, по какой-то лишь ему одному понятной логике согласился переехать в тотально неизведанный им чемпионат лишь с одним хорошо знакомым ему ассистентом-соотечественником.

Пожалуй, не нужно вспоминать кейс Роберто Де Дзерби, переезжавшего в Украину с огромным штабом прекрасно известных ему специалистов, чтобы понимать, что для максимально быстрой адаптации в новой стране, новой команде и новых условиях любому наставнику, какой бы не была его квалификация, нужно точно больше, чем один проверенный помощник, которому можно доверять на 100%.

И прямо сейчас мы не будем выстраивать конспирологические теории о том, что экс-ассистенты Лупашко целенаправленно саботировали подготовку нового штаба «Карпат», чтобы поскорее избавиться от Франа Фернандеса и вернуться к руководству командой, но и не выделять факт нелогичности происходящего на лавке «зелено-белых» также нельзя, если мы претендуем хоть на какую-то объективность.

Очевидно одно – сам испанец уже почувствовал какие-то подковерные игры, с которыми столкнулся в «Карпатах». Иначе бы после победы над «Полтавой» от Фернандеса не прозвучали слова о проявляемом к нему неуважении, пускай прямо сейчас Фран и не стал конкретизировать, от кого именно он прочувствовал это.

Стоит также понимать, что Лупашко также стартовал в «Карпатах» отнюдь неидеально. В четырех первых матчах чемпионата «зелено-белые» под руководством Владислава набрали те же самые четыре очка, как и нынче с Франом в роли главного тренера. Более того, в шести премьерных матчах Лупашко с «Карпатами» в УПЛ львовская команда сподобилась набрать лишь пять очков, потерпев весьма болезненные поражения от «Шахтера» (2:5), «Динамо» (1:3) и ЛНЗ (1:2), который тогда вовсе не пребывал на таких же позициях в табеле о рангах отечественного чемпионата, как сейчас. Но летом 2024-го почему-то никто не кричал и не поднимал истерик о необходимости срочно увольнять Лупашко… И в этом уже читается скрытый конфликт интересов.

О том, что в нынешних «Карпатах» однозначно присутствует конфликт интересов различных сторон, которые борются за внимание (читай, денежные ресурсы) владельца и президента клуба Владимира Маткивского – не секрет для большинства болельщиков, пристально следящих за событиями в УПЛ. В львовском клубе есть достаточно обширный по составу набор топ-менеджмента, состоящий из генерального директора, директора по развитию, технического директора, операционного директора и т.д. Кроме того, поговаривают, что влияние на Маткивского также имеет и основатель «Руха» Григорий Козловский, которого неофициально также называют одним из тех, кто принимает решения в современных «Карпатах».

ФК Карпаты

Именно Козловский ранее публично радовался отставке Лупашко, однако кто в руководстве львовского клуба готов взять на себя ответственность за назначение и, как следствие, результаты во главе команды Франа Фернандеса – непонятно. Потому что если испанца действительно уволят после первой же ближайшей осечки, то просто не может такого быть, чтобы вся ответственность за результаты команды была возложена только на этого наставника-легионера, который прибыл в абсолютно неизведанную для него страну практически в одиночку. Если сам Фран просто прельстился возможностью хорошо заработать в Украине, даже согласившись на работу с прежним тренерским штабом в роли ассистентов, то как минимум кто-то в менеджменте «Карпат» должен был подсказать Маткивскому все риски, существующие в этой ситуации, и либо отговорить от приглашения «сапожника без сапог» из-за границы, либо теперь не спешить «спускать всех собак» на того, кому и так пришлось непросто на новом месте.

В любом случае, что можно констатировать точно – в нынешних «Карпатах» большинство процессов действительно происходят максимально алогично. Поэтому абсолютно не удивляют и слухи о потенциально новой тренерской чехарде в первой команде, и о том, что внутри клуба есть несколько «центров влияния» на президента, которые периодично «обыгрывают друг друга» и творят то, что им кажется более правильным (или же просто выгодным).

В такой ситуации добиваться успеха не способен никто, и когда несколько дней назад тот же Мирон Маркевич иронично сказал, что помочь таким «Карпатам» способен разве что инопланетянин, кажется, один из мэтров отечественного тренерского цеха не слишком-то и преувеличивал. Ведь можно поменять с десяток франов с фернандесами, но толку от этого будет чуть, если в топ-менеджменте единства ровно столько, как в той басне Леонида Глебова, между лебедем, щукой и раком…