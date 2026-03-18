Знаменитый клуб УПЛ вскоре уволит главного тренера

Главный тренер львовских «Карпат» Фран Фернандес оказался под серьёзным давлением и может покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, нынешняя работа испанского наставника напоминает «работу до первой ошибки»: любое поражение от «Оболони» или «Эпицентра» может стать критическим для его позиции. Перед матчем против «Полтавы» (4:0) Фернандес выглядел изможденным.

После 20 сыгранных туров «Карпаты» набрали 23 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице, что ставит под сомнение стабильность тренерского штаба. Решение относительно будущего Фернандеса может быть принято в ближайшее время, в зависимости от результатов следующих матчей команды.