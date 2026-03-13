Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Карпат: «Ко мне проявляют неуважение. Нам очень тяжело»
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 18:08
915
0

Тренер Карпат: «Ко мне проявляют неуважение. Нам очень тяжело»

Фернандес добыл первую победу в УПЛ

13 марта 2026, 18:08 |
915
0
Тренер Карпат: «Ко мне проявляют неуважение. Нам очень тяжело»
ФК Карпаты. Фран Фернандес

Наставник Карпат Фран Фернандес после победы над Полтавой 4:0 отметил, что знает про информацию о возможном увольнении – об этом активно говорят в СМИ.

«Я доволен, что удалось прервать неудачную серию. Надеюсь, это победа позволит стать более уверенными и уменьшить давление. Мы должны поверить в себя и показывать это на поле».

«Костенко подбежал ко мне праздновать? Я не знал, что он собирается это сделать. Я им доверяю – вот и все. Я уверен в них и знаю, что мы улучшим результаты. Игроки знают, какой сложной была эта неделя. Ко мне проявляют неуважение, а игроки захотели поддержать меня морально».

«Да, неделя очень тяжелая, но мы сосредоточены на нашей работе. Я не беспокоюсь о своем будущем, а продолжаю работу. Хочу, чтобы молодые футболисты прогрессировали», – сказал Фернандес.

Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Фран Фернандес Полтава - Карпаты
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем