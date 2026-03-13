Тренер Карпат: «Ко мне проявляют неуважение. Нам очень тяжело»

Наставник Карпат Фран Фернандес после победы над Полтавой 4:0 отметил, что знает про информацию о возможном увольнении – об этом активно говорят в СМИ.

«Я доволен, что удалось прервать неудачную серию. Надеюсь, это победа позволит стать более уверенными и уменьшить давление. Мы должны поверить в себя и показывать это на поле».

«Костенко подбежал ко мне праздновать? Я не знал, что он собирается это сделать. Я им доверяю – вот и все. Я уверен в них и знаю, что мы улучшим результаты. Игроки знают, какой сложной была эта неделя. Ко мне проявляют неуважение, а игроки захотели поддержать меня морально».

«Да, неделя очень тяжелая, но мы сосредоточены на нашей работе. Я не беспокоюсь о своем будущем, а продолжаю работу. Хочу, чтобы молодые футболисты прогрессировали», – сказал Фернандес.