ПОНОМАРЕНКО: «Главное – попасть на чемпионат мира. Вот и все цели»

Форвард киевского Динамо и дебютант сборной Украины Матвей Пономаренко поделился первыми эмоциями после старта подготовительного сбора к квалификационному матчу чемпионата мира 2026 против команды Швеции:

– Чувствую себя прекрасно, новые эмоции, новые впечатления. Команда хорошо поздравила. Да, впечатления замечательные. Эмоциональный заряд положительный, так что посмотрим, что будет дальше. Готовимся к игре, а там уже увидим.

– Как команда поздравила? Были какие-то неожиданности?

– Да нет, неожиданностей не было. Все по отдельности поздравили вчера за ужином, а сегодня уже перед тренировкой тренерский штаб поздравил. Все похлопали – и все.

– Был мандраж?

– Да нет, почему? Нормально. Ну, когда вызвали. Первые впечатления и эмоции, так что я был немного в шоке. Когда приехал сюда и увидел всех, адаптировался – и нет никакого волнения.

– Уже всем удалось ответить на поздравления?

– В первый день был небольшой завал сообщений, но всем ответил, кому нужно было, и все.

– Сейчас ты уже успокоился. Чувствуешь, что ты в сборной. Какие задачи ставишь на этот сбор и матчи?

– Проявить себя, если будет возможность помочь команде. Помочь команде, быть в коллективе, всегда рад помочь. Главное – попасть на чемпионат мира. Вот и все цели.

– Кто больше всего поддерживает, подсказывает, что делать, как и куда?

– Пока что ребята из «Динамо», с которыми приехал. Назар Волошин молодой, он уже на втором или третьем сборе, поэтому подсказывает, куда что. Мы стараемся держаться вместе, это сильно помогает.

– Номер будешь себе выбирать для игры, или какой дадут?

– Пока не буду выбирать. Какой дадут – такой и будет.