  4. Милан – Торино – 3:2. Перестрелка на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
21.03.2026 19:00 – FT 3 : 2
22 марта 2026, 04:28
Милан – Торино – 3:2. Перестрелка на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Серии А 2025/26

21 марта Милан переиграл Торино в матче 30-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сан-Сиро и завершилась со счетом 3:2 в пользу россонери.

В составе хозяев отличились Страхиня Павлович, Адриен Рабьо и Юссуф Фофана. У гостей забили Джованни Симеоне и Никола Влашич.

Серия А 2025/26. 30-й тур, 21 марта

Милан – Торино – 3:2

Голы: Павлович, 36, Рабьо, 54, Фофана, 56 – Симеоне, 44, Влашич, 83 (пен.)

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Влашич (Торино).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Фофана (Милан), асcист Закари Атекаме.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Милан), асcист Кристиан Пулишич.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Торино).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Страхиня Павлович (Милан).
