Милан – Торино – 3:2. Перестрелка на Сан-Сиро. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Серии А 2025/26
21 марта Милан переиграл Торино в матче 30-го тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Сан-Сиро и завершилась со счетом 3:2 в пользу россонери.
В составе хозяев отличились Страхиня Павлович, Адриен Рабьо и Юссуф Фофана. У гостей забили Джованни Симеоне и Никола Влашич.
Серия А 2025/26. 30-й тур, 21 марта
Милан – Торино – 3:2
Голы: Павлович, 36, Рабьо, 54, Фофана, 56 – Симеоне, 44, Влашич, 83 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
