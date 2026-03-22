21 марта Милан переиграл Торино в матче 30-го тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Сан-Сиро и завершилась со счетом 3:2 в пользу россонери.

В составе хозяев отличились Страхиня Павлович, Адриен Рабьо и Юссуф Фофана. У гостей забили Джованни Симеоне и Никола Влашич.

Серия А 2025/26. 30-й тур, 21 марта

Милан – Торино – 3:2

Голы: Павлович, 36, Рабьо, 54, Фофана, 56 – Симеоне, 44, Влашич, 83 (пен.)

