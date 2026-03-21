Погоня за Интером продолжается. Милан забил три гола на своем поле

Милан в прошлом туре не воспользовался потерей очков лидера Интера, однако команда Массимиллиано Аллгегри еще имеет шансы бороться за титул.

На своем поле миланская команда обыграла Торино со счетом 3:2.

Милан набрал 63 очка и отстает от соседа на пять пунктов. Торино с 33 очками расположился на 14-м месте.

Чемпионат Италии. 30-й тур

Милан – Торино 3:2

Голы: Павлович, 37, Рабьо, 54, Фофана, 56 – Симеоне, 44, Влашич, 83 (с пен)

