Погоня за Интером продолжается. Милан забил три гола на своем поле
Милан в прошлом туре не воспользовался потерей очков лидера Интера, однако команда Массимиллиано Аллгегри еще имеет шансы бороться за титул.
На своем поле миланская команда обыграла Торино со счетом 3:2.
Милан набрал 63 очка и отстает от соседа на пять пунктов. Торино с 33 очками расположился на 14-м месте.
Чемпионат Италии. 30-й тур
Милан – Торино 3:2
Голы: Павлович, 37, Рабьо, 54, Фофана, 56 – Симеоне, 44, Влашич, 83 (с пен)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Известный футболист похвалил Ярмоленко
Футбол | 21 марта 2026, 21:02 0
Тренер считает Гризманна самым опасным игроком матча
Футбол | 21.03.2026, 04:45
Бокс | 21.03.2026, 20:37
Футбол | 21.03.2026, 14:05
Популярные новости
20.03.2026, 07:49 4
20.03.2026, 14:01 24
20.03.2026, 09:14 3
21.03.2026, 13:15
20.03.2026, 06:23 34
20.03.2026, 00:01 225
21.03.2026, 02:59 5
20.03.2026, 11:52 15