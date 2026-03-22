21 марта Эвертон разгромил Челси в матче 31-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 3:0.

Дубль в составе оформил Бету, а еще один супергол забил Илиман Ндиайе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь поединок в составе ирисок отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, без голевых действий.

АПЛ 2025/26. 31-й тур, 21 марта

Эвертон – Челси – 3:0

Голы: Бету, 33, 62, Ндиайе, 76

