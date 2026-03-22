Эвертон – Челси – 3:0. Дубль Бету, шедевр Ндиайе и Миколенко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ 2025/26
21 марта Эвертон разгромил Челси в матче 31-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 3:0.
Дубль в составе оформил Бету, а еще один супергол забил Илиман Ндиайе.
Весь поединок в составе ирисок отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, без голевых действий.
АПЛ 2025/26. 31-й тур, 21 марта
Эвертон – Челси – 3:0
Голы: Бету, 33, 62, Ндиайе, 76
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Эвертон), асcист Бето.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон), асcист Идрисса Гуйе.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон), асcист Джеймс Гарнер.
