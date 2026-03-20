Эвертон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 21 марта в 19:30 по Киеву
В субботу, 21 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.30.
Эвертон
Очень хорошие результаты показывают «ириски» в текущем сезоне. После 30 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 43 зачетных пункта, позволяющих ей находиться на 8-м месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-6 небольшое – всего 5 очков.
В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв «Сандерленду» в серии пенальти.
Челси
А вот действующие чемпионы мира проводят сезон довольно сумбурно. За 30 игр чемпионата Англии «Челси» смог добыть в борьбе 48 очков, благодаря которым теперь и занимает 6-ю строчку общего зачета. И от 3-го и от 9-го места клуб отделяет 6 зачетных пунктов. В национальном кубке лондонцы смогли квалифицироваться уже в четвертьфинал, где будут играть против аутсайдера Первой лиги – «Порт Вейла».
Выступления в Лиге чемпионов англичане завершили на стадии 1/8 финала, где с общим счетом 2:8 уступили французскому «ПСЖ».
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Челси». Лондонцы за этот отрезок одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш завоевал «Эвертон».
Интересные факты
- «Челси» проиграл в каждом из 3 предыдущих матчей.
- За 8 последних домашних поединков «Эвертон» победил только раз.
- В 8 предыдущих матчах «Эвертон» лишь раз сохранил ворота сухими.
- «Челси» в свою очередь пропускает уже 7 поединков подряд.
Возможные стартовые составы
Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, О'Брайен, Гарнер – Гуе, Ироегбунам – Макнил, Дьюсбери-Голл, Ндиае – Бету
Челси: Санчес – Кукурелья, Адарабио, Фофана, Гюсто – Кайседо, Сантонс – Нету, Фернандес, Палмер – Педро
Прогноз
Оборона команд демонстрирует не лучшие результаты в последних матчах, так что я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).
19:30
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Создалось впечатление, что Туран не влияет на действия подопечных
Тибо пропустит около шести недель