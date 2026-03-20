В субботу, 21 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Эвертон

Очень хорошие результаты показывают «ириски» в текущем сезоне. После 30 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 43 зачетных пункта, позволяющих ей находиться на 8-м месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-6 небольшое – всего 5 очков.

В Кубке Англии коллектив вылетел на стадии 1/32 финала, проиграв «Сандерленду» в серии пенальти.

Челси

А вот действующие чемпионы мира проводят сезон довольно сумбурно. За 30 игр чемпионата Англии «Челси» смог добыть в борьбе 48 очков, благодаря которым теперь и занимает 6-ю строчку общего зачета. И от 3-го и от 9-го места клуб отделяет 6 зачетных пунктов. В национальном кубке лондонцы смогли квалифицироваться уже в четвертьфинал, где будут играть против аутсайдера Первой лиги – «Порт Вейла».

Выступления в Лиге чемпионов англичане завершили на стадии 1/8 финала, где с общим счетом 2:8 уступили французскому «ПСЖ».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Челси». Лондонцы за этот отрезок одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 выигрыш завоевал «Эвертон».

Интересные факты

«Челси» проиграл в каждом из 3 предыдущих матчей.

За 8 последних домашних поединков «Эвертон» победил только раз.

В 8 предыдущих матчах «Эвертон» лишь раз сохранил ворота сухими.

«Челси» в свою очередь пропускает уже 7 поединков подряд.

Возможные стартовые составы

Эвертон: Пикфорд – Миколенко, Кин, О'Брайен, Гарнер – Гуе, Ироегбунам – Макнил, Дьюсбери-Голл, Ндиае – Бету

Челси: Санчес – Кукурелья, Адарабио, Фофана, Гюсто – Кайседо, Сантонс – Нету, Фернандес, Палмер – Педро

Прогноз

Оборона команд демонстрирует не лучшие результаты в последних матчах, так что я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.66 по линии БК betking).