  Представитель Чили выбил бесфлажного на старте Мастерса в Майами
22 марта 2026, 00:52 | Обновлено 22 марта 2026, 01:15
Представитель Чили выбил бесфлажного на старте Мастерса в Майами

Алехандро Табило переиграл Андрея Рублева в матче 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

Представитель Чили Алехандро Табило (ATP 41) выбил нейтрала Андрея Рублева (ATP 16) во втором круге турнира ATP 1000 в Майами.

Табило обыграл Рублева в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

В активе чилийца – 12 подач на вылет и 28 виннеров, в пасиве – 27 невынужденных ошибок.

Это было второе противостояние игроков. Алехандро сравнял счет – 1:1.

Для Табило это шестая победа над игроком топ-20 в карьере и вторая на харде.

В третьем круге Мастерса чилийский теннисист сыграет с американцем Алексом Микельсеном (ATP 40).

ATP 1000 в Майами. Хард, 1/32 финала

Андрей Рублев – Алехандро Табило – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6

По теме:
Синнер успешно начал выступление на Мастерсе в Майами
Циципас выбил шестую ракетку во втором круге Мастерса в Майами
Алькарас справился. Карлос обыграл Фонсеку на старте Мастерса в Майами
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Другие виды | 21 марта 2026, 15:02 19
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении

Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 21 марта 2026, 19:22 3
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Футбол | 21.03.2026, 14:05
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Футбол | 21.03.2026, 21:50
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 11:10
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Популярные новости
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 16
Бокс
