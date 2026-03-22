Представитель Чили выбил бесфлажного на старте Мастерса в Майами

Представитель Чили Алехандро Табило (ATP 41) выбил нейтрала Андрея Рублева (ATP 16) во втором круге турнира ATP 1000 в Майами.

Табило обыграл Рублева в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

В активе чилийца – 12 подач на вылет и 28 виннеров, в пасиве – 27 невынужденных ошибок.

Это было второе противостояние игроков. Алехандро сравнял счет – 1:1.

Для Табило это шестая победа над игроком топ-20 в карьере и вторая на харде.

В третьем круге Мастерса чилийский теннисист сыграет с американцем Алексом Микельсеном (ATP 40).

