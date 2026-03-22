Представитель Чили выбил бесфлажного на старте Мастерса в Майами
Алехандро Табило переиграл Андрея Рублева в матче 1/32 финала
Представитель Чили Алехандро Табило (ATP 41) выбил нейтрала Андрея Рублева (ATP 16) во втором круге турнира ATP 1000 в Майами.
Табило обыграл Рублева в трех сетах за 2 часа и 9 минут – 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
В активе чилийца – 12 подач на вылет и 28 виннеров, в пасиве – 27 невынужденных ошибок.
Это было второе противостояние игроков. Алехандро сравнял счет – 1:1.
Для Табило это шестая победа над игроком топ-20 в карьере и вторая на харде.
В третьем круге Мастерса чилийский теннисист сыграет с американцем Алексом Микельсеном (ATP 40).
ATP 1000 в Майами. Хард, 1/32 финала
Андрей Рублев – Алехандро Табило – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6
Miami ❤️ Tabilo!— Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2026
Alejandro Tabilo defeats Rublev 6-7 6-2 6-4 to reach round three. #MiamiOpen pic.twitter.com/spdgUcMkMt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
