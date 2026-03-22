Крах Севильи за пару минут, перестрелка аутсайдеров с 6 голами
21 марта прошли матчи 29-го тура чемпионата Испании
21 марта прошли матчи 29-го тура испанской Ла Лиги.
«Севилья» дома пропустила два мяча от «Валенсии» всего за пару минут и так и не смогла прийти в себя. «Летучие мыши» не растеряли преимущество и довели матч до победы – 2:0.
Поединок между «Леванте» и «Овьедо» завершился голевым фейерверком. Команды на двоих забили шесть мячей, а три очка в свой актив записал «Леванте» (4:2).
С таким же счетом «Эльче» и «Хетафе» обыграли «Мальорку» и «Эспаньол» соответственно – по 2:1.
Ла Лига. 29-й тур, 21 марта
«Севилья» – «Валенсия» – 0:2
Голы: Дуро, 38, Рамазани, 45+5
«Леванте» – «Овьедо» – 4:2
Голы: Эспи, 4, 25, Лосада, 52, Ромеро, 90+3 – Чайра, 44, Винас, 45+3 (пен.)
«Эльче» – «Мальорка» – 2:1
Голы: Мир, 62, Тете Моренте, 71 – Торре, 58
«Эспаньол» – «Хетафе» – 1:2
Голы: Фернандес Жан, 68 – Дуарте, 45+3, Арамбарри, 45+7
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный футболист похвалил Ярмоленко
Киевский клуб перечислил рекорды футболиста