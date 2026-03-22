  4. Крах Севильи за пару минут, перестрелка аутсайдеров с 6 голами
21.03.2026 22:00 – FT 0 : 2
22 марта 2026, 00:22 | Обновлено 22 марта 2026, 00:23
21 марта прошли матчи 29-го тура испанской Ла Лиги.

«Севилья» дома пропустила два мяча от «Валенсии» всего за пару минут и так и не смогла прийти в себя. «Летучие мыши» не растеряли преимущество и довели матч до победы – 2:0.

Поединок между «Леванте» и «Овьедо» завершился голевым фейерверком. Команды на двоих забили шесть мячей, а три очка в свой актив записал «Леванте» (4:2).

С таким же счетом «Эльче» и «Хетафе» обыграли «Мальорку» и «Эспаньол» соответственно – по 2:1.

Ла Лига. 29-й тур, 21 марта

«Севилья» – «Валенсия» – 0:2

Голы: Дуро, 38, Рамазани, 45+5

«Леванте» – «Овьедо» – 4:2

Голы: Эспи, 4, 25, Лосада, 52, Ромеро, 90+3 – Чайра, 44, Винас, 45+3 (пен.)

«Эльче» – «Мальорка» – 2:1

Голы: Мир, 62, Тете Моренте, 71 – Торре, 58

«Эспаньол» – «Хетафе» – 1:2

Голы: Фернандес Жан, 68 – Дуарте, 45+3, Арамбарри, 45+7

По теме:
ФОТО. То, что делает Ламин Ямаль для своего первого клуба – впечатляет
Реал – Атлетико. Текстовая трансляция матча
В шаге от юбилея. Цыганков и Забарный сыграли по 99 матчей в топ-5 лигах
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Известный футболист похвалил Ярмоленко

Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Футбол | 21 марта 2026, 08:26 13
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко

Киевский клуб перечислил рекорды футболиста

Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Футбол | 21.03.2026, 21:50
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Бокс | 21.03.2026, 09:26
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Полный матч Ярмолюка. Брентфорд не сумел переиграть Лидс в 31-м туре АПЛ
Футбол | 21.03.2026, 23:59
Полный матч Ярмолюка. Брентфорд не сумел переиграть Лидс в 31-м туре АПЛ
Полный матч Ярмолюка. Брентфорд не сумел переиграть Лидс в 31-м туре АПЛ
Популярные новости
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
ПСЖ выбрал вратаря, с которым настроен выиграть Лигу чемпионов
20.03.2026, 04:02 2
Футбол
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
