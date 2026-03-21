Полный матч Ярмолюка. Брентфорд не сумел переиграть Лидс в 31-м туре АПЛ
Павлины и шмели расписали безголевую ничью на стадионе Эллаунд Роуд
21 марта Лидс и Брентфорд расписали ничью в матче 31-го тура АПЛ 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Эллаунд Роунд и завершилась со счетом 0:0.
В составе шмелей весь поединок отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк, голевыми действиями отличиться не сумел.
В таблице чемпионата Англии лондонская команда с 46 очками занимает седьмое место. У павлинов 33 балла и 15-я строчка.
АПЛ 2025/26. 31-й тур, 21 марта
Лидс – Брентфорд – 0:0
