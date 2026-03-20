20 марта 2026, 23:17 | Обновлено 20 марта 2026, 23:59
Лидс – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 21 марта в 22:00 по Киеву

В субботу, 21 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Довольно неплохо складывается сезон для новичка Премьер-лиги, хотя в последних играх его результаты выглядят не лучшим образом. В общей сложности, за 30 туров чемпионата Англии «павлины» получили 32 балла, позволяющих им находиться на 15-м месте турнирной таблицы.
Расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 зачетных пункта.

Кроме этого, клуб продолжает выступления в Кубке Англии, где уже смог дойти до четвертьфинала и теперь встретится с «Вест Хэмом».

Несмотря на неутешительные прогнозы экспертов перед началом сезона, пчелы демонстрируют чрезвычайно уверенные результаты. После 30 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 45 очков, благодаря которым она находится на 7 месте общего зачета. От топ-5 «Брентфорд» отстает всего на 4 зачетных пункта.

В Кубке Англии лондонцы дошли до 1/8 финала, где в серии пенальти уступили тому же «Вест Хему» из-за неудавшегося удара Данго Уаттары.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, клубы сыграли между собой 4 раза. Каждый из коллективов имеет по 1 победе, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • За последние 8 игр Премьер-лиги «Лидс» победил только раз.
  • В 4/5 предыдущих матчах «Лидса» забивала только 1 команда.
  • За 5 последних матчей «Брентфорд» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
  • За 6 предыдущих выездных матчей «Брентфорд» победил 4 раза.

Прогноз

В последних играх «Лидса» было забито небольшое количество голов, думаю, эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.55 по линии БК betking).

По теме:
ФОТО.Трагедия в Англии. Умер 16-летний талант – его считали будущей звездой
Два пенальти и удаление. Борнмут и Ман Юнайтед выдали матч на четыре гола
Черноморец – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Футбол | 20 марта 2026, 05:02 0
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»

Известный тренер рассказал о своем отце

Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Футбол | 20 марта 2026, 13:22 13
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций
Аналитики оценили шансы Шахтера на победу в финале Лиге конференций

Донецкий клуб сыграет против нидерландского «АЗ Алкмаар» на стадии 1/4 финала

Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Футбол | 20.03.2026, 09:14
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Другие виды | 20.03.2026, 14:01
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
Футбол | 20.03.2026, 20:50
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
ФОТО. Роналду удивил фанатов: его образ на Ураза-байрам уже разрывает сеть
Популярные новости
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55 29
Футбол
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 3
Другие виды
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
19.03.2026, 07:22 1
Бокс
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
