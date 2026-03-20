В субботу, 21 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Лидс

Довольно неплохо складывается сезон для новичка Премьер-лиги, хотя в последних играх его результаты выглядят не лучшим образом. В общей сложности, за 30 туров чемпионата Англии «павлины» получили 32 балла, позволяющих им находиться на 15-м месте турнирной таблицы.

Расстояние от зоны вылета невелико – всего 3 зачетных пункта.

Кроме этого, клуб продолжает выступления в Кубке Англии, где уже смог дойти до четвертьфинала и теперь встретится с «Вест Хэмом».

Брентфорд

Несмотря на неутешительные прогнозы экспертов перед началом сезона, пчелы демонстрируют чрезвычайно уверенные результаты. После 30 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 45 очков, благодаря которым она находится на 7 месте общего зачета. От топ-5 «Брентфорд» отстает всего на 4 зачетных пункта.

В Кубке Англии лондонцы дошли до 1/8 финала, где в серии пенальти уступили тому же «Вест Хему» из-за неудавшегося удара Данго Уаттары.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, клубы сыграли между собой 4 раза. Каждый из коллективов имеет по 1 победе, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

За последние 8 игр Премьер-лиги «Лидс» победил только раз.

В 4/5 предыдущих матчах «Лидса» забивала только 1 команда.

За 5 последних матчей «Брентфорд» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

За 6 предыдущих выездных матчей «Брентфорд» победил 4 раза.

Прогноз

В последних играх «Лидса» было забито небольшое количество голов, думаю, эта тенденция продолжится и сегодня. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.55 по линии БК betking).