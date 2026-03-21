Трубин без работы. Бенфика с украинцами уничтожила середняка Португалии

21 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Португалии: «Бенфика» – «Витория» Гимарайнш.

«Орлы» на своей арене «Эштадиу да Луж» уверенно разгромили соперника – 3:0.

Участниками уверенной победы «Бенфики» стали украинские футболисты – Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Георгий провел на поле 77 минут, однако результативными действиями не отметился. В свою очередь Анатолий отыграл весь матч, но не имел большого объема работы.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 21 марта

«Бенфика» – «Витория» Гимарайнш – 3:0

Голы: Престианни, 14, Павлидис, 55, Бени, 74 (автогол)

