Трубин без работы. Бенфика с украинцами уничтожила середняка Португалии
«Витория» Гимараеш стала жертвой «орлов»
21 марта состоялся матч 27-го тура чемпионата Португалии: «Бенфика» – «Витория» Гимарайнш.
«Орлы» на своей арене «Эштадиу да Луж» уверенно разгромили соперника – 3:0.
Участниками уверенной победы «Бенфики» стали украинские футболисты – Георгий Судаков и Анатолий Трубин.
Георгий провел на поле 77 минут, однако результативными действиями не отметился. В свою очередь Анатолий отыграл весь матч, но не имел большого объема работы.
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 21 марта
«Бенфика» – «Витория» Гимарайнш – 3:0
Голы: Престианни, 14, Павлидис, 55, Бени, 74 (автогол)
