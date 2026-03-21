21 марта состоялся разгром клуба «Витория» из Гимарайнша со стороны «Бенфики» в рамках 27-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» на домашней арене уверенно обыграли соперника (3:0) и заработали три очка.

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч и сохранил ворота на замке, тогда как Георгий Судаков провел на поле 77 минут.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 21 марта

«Бенфика» – «Витория» Гимарайнш – 3:0

Голы: Престианни, 14, Павлидис, 55, Бени, 74 (автогол)

