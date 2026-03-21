  4. Бенфика – Витория Гимараеш – 3:0. Сухарь Трубина и Судаков. Видео голов
21 марта 2026, 23:33 | Обновлено 21 марта 2026, 23:36
Бенфика – Витория Гимараеш – 3:0. Сухарь Трубина и Судаков. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Португалии

21 марта состоялся разгром клуба «Витория» из Гимарайнша со стороны «Бенфики» в рамках 27-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» на домашней арене уверенно обыграли соперника (3:0) и заработали три очка.

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь матч и сохранил ворота на замке, тогда как Георгий Судаков провел на поле 77 минут.

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 21 марта

«Бенфика» – «Витория» Гимарайнш – 3:0

Голы: Престианни, 14, Павлидис, 55, Бени, 74 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Автогол забил Beni (Витория Гимараеш).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Ричард Риос.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Престианни (Бенфика), асcист Ричард Риос.
Андрей Витренко
