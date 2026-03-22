Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Очень рад за него. Ради этого он и подписал контракт с ПСЖ»
Франция
22 марта 2026, 21:01 |
1629
0

Луис ЭНРИКЕ: «Очень рад за него. Ради этого он и подписал контракт с ПСЖ»

Тренер – о победе над «Ниццей»

22 марта 2026, 21:01 |
1629
0
Луис ЭНРИКЕ: «Очень рад за него. Ради этого он и подписал контракт с ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луїс Енріке

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над «Ниццей» (4:0) в матче чемпионата Франции.

«Это была очень важная победа. Мы понимали еще до игры, что после матчей Лиги чемпионов всегда трудно выступать, особенно на выезде против такой команды, как Ницца. Подобные поединки всегда непросты. Мы не полностью контролировали игру, но мне понравилось, как команда подготовилась и как начала матч. Я очень доволен ментальностью игроков – это важно для уверенности и развития команды. Теперь нужно восстановиться, дождаться паузы на сборные и готовиться к следующей игре в чемпионате.

Мы увидели много положительных моментов. Нуну Мендеш играл выше, фактически как вингер, а не фулбек. Лукас Эрнандес вышел в старте и провел великолепный матч. Также стоит отметить Дро и Лукаса Бералдо, который сыграл на новой позиции. Мне нравится такая универсальность, ведь это показывает, что футболисты могут адаптироваться к разным ролям. Это также свидетельствует о ментальности команды – мы всегда стремимся играть в атакующий футбол. Я особенно доволен этими игроками, они продемонстрировали высокий уровень качества.

«Гол Дро Фернандеса? Это невероятные ощущения. Я очень рад, что забил свой первый гол. Я всегда стараюсь отдавать максимум и помогать команде, всегда готов выйти на поле. Самое главное – это победа команды. Мы знали, что это важный матч, и, думаю, провели его очень хорошо от начала до конца. На перерыв ушли с уверенностью и так же уверенно провели второй тайм. Я рад, что Дро смог помочь команде – именно для этого он здесь и подписал контракт», – отметил Энрике.

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем