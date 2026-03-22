Сергей НАГОРНЯК: «Я сейчас на эмоциях. Не знаю, что сказать»

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк поделился эмоциями после поражения своей команды от Кривбасса (1:2) в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Сергей Николаевич, сегодня довольно нервный поединок. В действительности вам он где-то не напомнил матч первого круга, когда так же могли сравнять счет в конце матча?

– Да, напомнил. Мне откровенно сложно воспринять результат сегодняшнего поединка. Как бы то ни было, у нас были все возможности для того, чтобы этот матч хотя бы до ничьей довести. Ну, снова, снова индивидуальные ошибки. Я пока немного на эмоциях, мне тяжело воспринять этот результат. Что ж, двигаемся дальше. Трудно что-нибудь сказать. Ребятам благодарность, молодцы, бились до конца. Могли сравнять счет, все могло быть. Но, к сожалению, так получилось, как произошло.

– Сегодня Себерио пропускал из-за дисквалификации и вот чисто визуально так показалось, что очень много вопросов по центру поля. Так не думаете?

– Да, он важный игрок для нашей команды. Но ведь есть другие футболисты, нас 27 человек. А те, что просто «кушать-поесть» пришли? Они должны выходить и доказывать и демонстрировать, на что способны. Это конкуренция. Ну не должно так быть, что один игрок выпадает – и все, это какая-то проблема. Надеялся, что сможем его заменить.

– Замены, которые были сделаны после перерыва, по вашему мнению, каким-то образом усилили игру команды?

– Мы пытались что-то изменить, усилить, потому что некоторые ребята устали. Что-то получилось, что-то не получилось. Это же, знаете ли, да – нельзя угадать все. Работаем дальше, – сказал Нагорняк.