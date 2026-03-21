Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Шанс на реванш. Определена соперница Костюк в 3-м раунде тысячника в Майми
WTA
21 марта 2026, 09:33 | Обновлено 21 марта 2026, 15:01
Шанс на реванш. Определена соперница Костюк в 3-м раунде тысячника в Майми

Марта встретится с Рыбакиной, которая стартовала на турнире с победы над Путинцевой

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) в третьем раунде турнира WTA 1000 в Майами (США) сыграет со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Рыбакина с третьим номером посева стартовала на тысячнике во Флориде с победы над Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA 75). Рыбакина одолела Путинцеву за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3

Это было четвертое очное противостояние. Елена во второй раз переиграла Юлию.

Рыбакина и Костюк ранее играли пять раз. На счету Марты только одна победа.

10 марта Костюк и Рыбакина встретились друг с другом в третьем круге тысячника в Индиан-Уэллс. Тогда Марта уступила Елене в двух партиях со счетом 4:6, 4:6.

Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Майами Юлия Путинцева
Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем