Шанс на реванш. Определена соперница Костюк в 3-м раунде тысячника в Майми
Марта встретится с Рыбакиной, которая стартовала на турнире с победы над Путинцевой
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) в третьем раунде турнира WTA 1000 в Майами (США) сыграет со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Рыбакина с третьим номером посева стартовала на тысячнике во Флориде с победы над Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA 75). Рыбакина одолела Путинцеву за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3
Это было четвертое очное противостояние. Елена во второй раз переиграла Юлию.
Рыбакина и Костюк ранее играли пять раз. На счету Марты только одна победа.
10 марта Костюк и Рыбакина встретились друг с другом в третьем круге тысячника в Индиан-Уэллс. Тогда Марта уступила Елене в двух партиях со счетом 4:6, 4:6.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ашраф Хакими сделал громкое заявление
Выход в четвертьфинал Лиги конференций добавил «горнякам» баллов в рейтинг