Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
Марта в двух сетах переиграла Камиллу Рахимову в матче 1/32 финала
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла экс-россиянку Камиллу Рахимову (WTA 82), которая сейчас представляет Узбекистан. Встреча завершилась за 1 час и 15 минут.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала
Камилла Рахимову (Узбекистан) – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 4:6
Костюк во второй раз одолела Рахимову. В 2021 году Марта справилась с Камиллой на соревнованиях в Стамбуле.
В третьем круге тысячника во Флориде Костюк поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Юлией Путиневой.
Костюк в пятый раз выступает на кортах Майами. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в прошлом году.
Марта стала третьей украинкой, которой удалось выйти в 1/16 финала Майами-2026. Ранее в третий круг пробились Юлия Стародубцева и Элина Свитолина.
