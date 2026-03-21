Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку
21 марта 2026, 03:35 | Обновлено 21 марта 2026, 04:01
Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку

Марта в двух сетах переиграла Камиллу Рахимову в матче 1/32 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла экс-россиянку Камиллу Рахимову (WTA 82), которая сейчас представляет Узбекистан. Встреча завершилась за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

Камилла Рахимову (Узбекистан) – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 4:6

Костюк во второй раз одолела Рахимову. В 2021 году Марта справилась с Камиллой на соревнованиях в Стамбуле.

В третьем круге тысячника во Флориде Костюк поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Юлией Путиневой.

Костюк в пятый раз выступает на кортах Майами. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в прошлом году.

Марта стала третьей украинкой, которой удалось выйти в 1/16 финала Майами-2026. Ранее в третий круг пробились Юлия Стародубцева и Элина Свитолина.

Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Марта Костюк Камилла Рахимова WTA Майами
Даниил Агарков
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Футбол | 20 марта 2026, 10:51
Футбол | 20 марта 2026, 10:51 124
Валерий Василенко – о верблюжьем пролазе «горняков» сквозь ушко иголки

ФОТО. Спасла перекладина: Малиновский едва не положил шедевр со штрафного
Футбол | 20 марта 2026, 23:18
Футбол | 20 марта 2026, 23:18 4
На 25-й минуте матча 30-го тура Серии А Дженоа – Удинезе Руслан был близок к суперголу

Марта Костюк – Камилла Рахимова. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Теннис | 21.03.2026, 00:33
Теннис | 21.03.2026, 00:33
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Другие виды | 20.03.2026, 14:01
Другие виды | 20.03.2026, 14:01
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Футбол | 20.03.2026, 05:02
Футбол | 20.03.2026, 05:02
Комментарии 2
andr62
Відмінно виконала свою роботу. Чекаємо на реванш з Рибою?))
kollekciy
Марту з перемогою. Подача у Марти, хоч трохи з'явилася, аж у середині другого сету, а з Рибакіною Марті тільки стабільної подачі і не вистачило, по інших компонентах гри Марта була дуже хороша тоді.
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23
19.03.2026, 06:23 17
Футбол
В WADA выступили с заявлением по поводу Мудрика и его ситуации с допингом
19.03.2026, 07:55
19.03.2026, 07:55 29
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20.03.2026, 06:23
20.03.2026, 06:23 34
Футбол
Йовичевич принял решение относительно работы в Карпатах
19.03.2026, 08:45
19.03.2026, 08:45 1
Футбол
ВИДЕО. После матча Шахтер – Лех произошла массовая стычка. Что случилось?
20.03.2026, 01:40
20.03.2026, 01:40 1
Футбол
Усик отказался от боя, который должен был принести огромные деньги
19.03.2026, 07:22
19.03.2026, 07:22 1
Бокс
ФОТО. Игрок Галатасарая лишился пальца после столкновения с рекламным щитом
19.03.2026, 06:09
19.03.2026, 06:09 2
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
