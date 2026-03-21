Костюк выиграла стартовый матч на тысячнике в Майами, наказав экс-россиянку

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в 1/16 финала большого хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла экс-россиянку Камиллу Рахимову (WTA 82), которая сейчас представляет Узбекистан. Встреча завершилась за 1 час и 15 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

Камилла Рахимову (Узбекистан) – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 4:6

Костюк во второй раз одолела Рахимову. В 2021 году Марта справилась с Камиллой на соревнованиях в Стамбуле.

В третьем круге тысячника во Флориде Костюк поборется либо с Еленой Рыбакиной, либо с Юлией Путиневой.

Костюк в пятый раз выступает на кортах Майами. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в прошлом году.

Марта стала третьей украинкой, которой удалось выйти в 1/16 финала Майами-2026. Ранее в третий круг пробились Юлия Стародубцева и Элина Свитолина.