ВИДЕО. Дома и яма помогает – в чемпионате Хорватии забит курьезный гол

В чемпионате Хорватии дефект газона в штрафной напрямую повлиял на результат матча

21 марта 2026, 15:03 |
285
0
ВИДЕО. Дома и яма помогает – в чемпионате Хорватии забит курьезный гол

В матче 27-го чемпионата Хорватии между Истрой-1961 и Вараждином (2:1) победный гол хозяев получился курьезным.

В конце игры бывший полузащитник Наполи Йосип Радошевич ускорился по направлению к штрафной и с 20 метров пробил в левый нижний угол ворот. Голкипер среагировал и спокойно парировал бы угрозу, но мяч попал в яму в штрафной площади и влетел в сетку над уже лежащим вратарем.

Эта победа позволила Истре подняться на пятое место в хорватском чемпионате с отставанием в одно очко от соперника. Для Радошевича это был первый голевой удар в 28 матчах сезона.

ВИДЕО. Курьезный победный гол в матче Истра-1961 Вараждин

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
