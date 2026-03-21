ВИДЕО. Дома и яма помогает – в чемпионате Хорватии забит курьезный гол
В чемпионате Хорватии дефект газона в штрафной напрямую повлиял на результат матча
В матче 27-го чемпионата Хорватии между Истрой-1961 и Вараждином (2:1) победный гол хозяев получился курьезным.
В конце игры бывший полузащитник Наполи Йосип Радошевич ускорился по направлению к штрафной и с 20 метров пробил в левый нижний угол ворот. Голкипер среагировал и спокойно парировал бы угрозу, но мяч попал в яму в штрафной площади и влетел в сетку над уже лежащим вратарем.
Эта победа позволила Истре подняться на пятое место в хорватском чемпионате с отставанием в одно очко от соперника. Для Радошевича это был первый голевой удар в 28 матчах сезона.
🇭🇷 | Zemindeki tümsek, Istra'ya galibiyeti getirdi. Çok acayip.— Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) March 20, 2026
⚔️ Istra 1961 2-1 Varazdin
