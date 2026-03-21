  Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Чудес ожидать от первых туров не нужно»
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 12:09 | Обновлено 21 марта 2026, 12:10
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Чудес ожидать от первых туров не нужно»

Наставник «Агробизнеса» прокомментировал результат матча с «Нивой» Тернополь

Александр Чижевский

В матче 19-го тура Первой лиги «Агробизнес» сыграл вничью 0:0 с тернопольской «Нивой». Впечатлениями о матче поделился главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– Как вы можете оценить игру против тернопольской Нивы?

– Чудес ожидать от первых туров не нужно, потому что это весенний футбол, первый матч. Футболисты перешли с искусственного покрытия. Тем более хочу поблагодарить Каменец-Подольский за то, что предоставили нам возможность сыграть у них игру, создали нам все условия для этого, и мы искренне благодарны за то, что нас приняли, и обеспечили качественное поле. Но, футболистам нужно привыкнуть сейчас к травяному покрытию, потому что были на сборах искусственные покрытия, дома еще трава не поднялась, а тут уже вышли – и совсем другое. Поэтому где-то очень много борьбы сегодня было. Мы ждали, что так и будет. Нива будет использовать вертикальные передачи. И плюс за счет стандартов, потому что у Нивы три центральных мощных защитников, но сыграли на ноль. Имели возможности, и Нива в конце имела, там был полумомент. Но я доволен отдачей футболистов. Разумеется, всегда хочется выигрывать, но то, что имеем, то и имеем.

– Насколько удалось наиграть основной состав после того, как Максим Войтиховский ушел из команды. Насколько уже команда сыграна?

– Мы много игры сыграли в таком составе. У нас выпали некоторые футболисты, и мы не могли там проводить такую ​​ротацию, тем более добавились молодые футболисты, которым нужно время для того, чтобы почувствовать уверенность. А в таком составе мы очень много игр провели, и я доволен теми футболистами, которых мы пригласили после осенней части чемпионата. Будем работать, развиваться и расти как команда. И мы ставим перед собой высокие цели. А там время покажет, как это выйдет.

– Расскажите, рассматривали ли еще какие-нибудь варианты, кроме Каменец-Подольского, чтобы принимать матч. И следующий домашний матч сыграете на стадионе «Юность» в Волочиске?

– Принимать Ворсклу планируем в Волочиске, потому что мы играем для своих болельщиков. Вот они уже так же загрустили за зимний период. И я думаю, что сейчас трава немного поднимется и мы будем играть на домашнем стадионе.

